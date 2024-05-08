"KATİLLERİ BULUNSUN"

Derin'in, Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi oğlu Burak Derin, "Evimize çok yakın bir noktada gerçekleşen olayın, iki grup arasında bir husumetten kaynaklı olduğu söyleniyor. Ben bu olayı herkes gibi basitleştiremiyorum. Sanki çete savaşı gibi organize bir olay gibi düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine, savcısına, hakimine, avukatına ve polisine güvenim sonsuz. Failler belli ancak halen bulunamadılar. Buradan herkese sesleniyorum. Annemin katilleri bulunsun, gereken neyse yapılsın istiyorum" dedi.