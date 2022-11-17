Direksiyonda rahatsızlanınca uçuruma uçtu, eşi öldü

Bursa'da, seyir halindeyken rahatsızlan Baki Sevim (67), otomobille uçuruma yuvarlandı, eşi Zeliha Sevim (65) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobiliyle Keles yönünden kent merkezine, eşi Zeliha Sevim ile gelen Baki Sevim, aniden fenalaştı. Sevim'in kontrolünden çıkan otomobil, uçuruma yuvarlandı.

Çift, takla atarak dere yatağında duran otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinde Zeliha Sevim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı direksiyon başından yaralı çıkarılan Baki Sevim, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.