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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da feci kaza kamerada: Direksiyon eğitmeni trafik kazasında öldü! - Güncel son haberler

        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!

        İstanbul'da, meydana gelen kazada, sürücü kursunda direksiyon eğitmenliği yapan Çetin Y. hayatını kaybetti. 2 kursiyerin de yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Çetin Y.'nin kullandığı otomobilin, ara sokaktan çıkan minibüse vurduktan sonra savrularak bariyerlere çarptığı görülüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 09:30 Güncelleme: 20.03.2024 - 10:29
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        Direksiyon eğitmeni kazada öldü! Feci kaza kamerada!
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        İstanbul Esenyurt'ta kaza, 15.00 sıralarında Selahattin Eyyubi Mahallesi, 1587. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre sürücü kursu eğitmeni Çetin Y.'nin kullandığı otomobil, ara sokaktan çıkan minibüse çarptı.

        ARAÇ SAVRULUP BARİYERLERE VURDU

        DHA'da yer alan habere göre çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bariyerlere vurdu. Kazada, Çetin Y. ve 2 kursiyer otomobilde sıkıştı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Çetin Y. yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        2 yaralı kursiyer ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen minibüs şoförü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çetin Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Çetin Y.'nin kullandığı sürücü kursuna ait otomobilin, ara sokaktan çıkan minibüse vurduktan sonra savrularak bariyerlere çarptığı görülüyor.

        “BURADA HAFTADA BİR İKİ KERE KAZA OLUYOR"

        Kazayı anlatan Sedat Çelik, “Burası yeni açılan bir yol, yaklaşık 1 yıl önce açıldı. Haftada bir iki defa burada kaza meydana geliyor. Bugünkü kaza da ölümle sonuçlandı. Bundan sonraki canlar yanmasın diye yetkililerden buraya önlem almalarını istiyoruz. Işıkların yapılmasını istiyoruz. Otomobil minibüsü fark edemiyor. Otomobil minibüse çarpıp bariyerlere vuruyor" dedi.

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        #istanbul
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