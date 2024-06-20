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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Diogo Jota'dan Arda Güler açıklaması: Bir fikrim yok! - Futbol Haberleri

        Diogo Jota'dan Arda Güler açıklaması: Bir fikrim yok!

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Türkiye ile karşılaşacak Portekiz'in forveti Diogo Jota, ay-yıldızlıların üst düzey oyuncularına karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Jota ayrıca Arda Güler hakkında da konuştu

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 22:20 Güncelleme: 20.06.2024 - 22:20
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        Diogo Jota'dan Arda Güler açıklaması!
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        Portekiz Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Diogo Jota, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        Portekiz Milli Takımı'nın kamp yaptığı Almanya'nın Harsewinkel kasabasında düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Jota, "Türkiye'ye karşı ilk maçımızdan farklı bir oyun bekliyoruz. Oyuncu kaliteleri üst düzeyde. Taktiksel olarak Çekya'dan farklı bir oyun oynuyorlar. Çekya'ya karşı yaptığımız gibi oyunumuzu kabul ettirmeyi başarırsak bizim için iyi olacaktır. Çünkü Türkiye geride bekleyip savunma yapmaya pek alışkın değil. İstediğimizi uygulayabilirsek üç puanı alıp gruptan çıkabiliriz. Türkiye'nin bireysel düzeyde harika oyunculara sahip olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle onlara çok fazla alan veremeyiz. Oyunu iyi kontrol etmeli ve fark yaratmaları için onlara gereken zamanı vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.

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        "TÜRK TARAFTARLAR TAKIMLARINA ÇOK DESTEK VERDİ"

        Millilerin, Gürcistan ile oynadığı ilk grup maçının bir kısmını izlediğini de belirten Jota, "Türk taraftarlar takımlarına çok destek verdi. Bir golün verilmediğini gördüm ve sonra her şey bir anda değişti. Futbol böyledir. Portekiz'in Türkiye'ye Gürcistan kadar alan bırakma lüksü olamaz. Oyunu bizim kontrol etmemiz gerek. Açıkçası ilk hedefimiz grup aşamasını geçmek ve bunu ikinci maçta yapma fırsatımız var. Bu maç belirleyici olabilir. Her şeyin yolunda gitmesini umuyoruz. Üzerinde çalıştığımız şeyleri doğru yapabilirsek bu maçtan en iyi şekilde ayrılabiliriz. Tamamen buna odaklandık." diye konuştu.

        "ARDA GÜLER HAKKINDA FİKRİM YOK"

        Son olarak genç yıldızımız Arda Güler hakkında konuşan Diogo Jota, "Sahip olduğu kaliteyi biliyorum ama bir fikrim yok. Türkiye bireysel açıdan harika bir seçkiye sahip. Daha fazla topa sahip olmalı ve fark yaratmak için sahip olacakları süreyi azaltmaya çalışmalıyız." sözlerini sarf etti.

        Türkiye ile Portekiz, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da BVB Dortmund Stadı'nda karşılaşacak.

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