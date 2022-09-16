Dini nikâhla yaşadığı kadını kızgın yağ döküp yaktı

Olay, sabah saatlerinde Gürler Mahallesi Şehit Serhat Gençer Sokak'ta meydana geldi. Dini nikâhla aynı evde birlikte yaşayan A.Ş. ve Çilem D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. A.Ş., tartışma sırasında Çilem D.'nin üzerine kızgın yağ döktü.

Evdeki sesleri duyan komşularının haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüz, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Çilem D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

A.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.