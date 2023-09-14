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        Haberler Gündem Dini Günler Takvimi: 2024 Ramazan-Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman idrak edilecek?

        Dini günler takvimi: 2024 Ramazan-Kurban Bayramı ve kandil günleri ne zaman,

        Dini günler, İslam dünyası için büyük önem arz ediyor. 26 Eylül'de eda edilecek Mevlid Kandili ile bu seneki kandiller sona erecek. Bu kapsamda gözler "2024 bayram, kandil ve dini günler ne zaman?" sorusuna çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini paylaştı. İşte, bu seneki dini günler tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 14:02 Güncelleme: 14.09.2023 - 14:02
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        • 1

          Bu sene idrak edilecek son kandile artık günler kaldı. Müslümanlar için önemli olan tüm günlerin tarihleri Diyanet tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli oluyor. Dini günler takvimi ile 2024 üç ayların başlangıcı, kandil tarihleri, dini bayramların tarihleri kesinleşti. İşte, 2024 dini günler tarihleri...

        • 2

          ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

          Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimi ile üç ayların başlangıç tarihi belli oldu. Takvime göre; Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2023 Cuma günü başlayacak.

        • 3

          2024 KANDİL TARİHLERİ

          Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşecek.

          Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

          2024 yılında Ramazan ayı ise 11 Mart 2024 tarihinde başlayacak.

        • 4

          2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

          11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

          12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

          6 Şubat Salı: Mirac Kandili

          24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

          11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nisan Salı: Arefe

          10 Nisan Pazartesi: Ramazan Bayramı (1.Gün)

          11 Nisan Salı: Ramazan Bayramı (2.Gün)

          12 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (3.Gün)

        • 5

          15 Haziran Cumartesi: Arefe

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1.Gün)

          17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2.Gün)

          18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3.Gün)

          19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4.Gün)

          7 Temmuz Pazar: Hicri Yılbaşı

          16 Temmuz Salı: Aşure Günü

          14 Eylül Cumartesi: Mevlid Kandili

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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