Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön elemeden katılacak temsilcimiz bu turda Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle karşılaşacak. Karşılaşma Ukrayna'daki savaş sebebiyle Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Peki Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı kanalda canlı yayınlanacak? İşte taraftarlar tarafından merakla beklenen soruların yanıtı...
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe yeni sezonda Dinamo Kiev ile iki defa karşı karşıya gelecek.
İlk maç 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de Polonya'nın Lodz şehrinde Miejski Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS'tan yayınlanacak.
Rövanş maçı ise 27 Temmuz Çarşamba günü saat saat 20.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Dinamo Kiev, Fenerbahçe ile 20 Temmuz’da oynayacağı Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçının biletleri satışa çıktı. Polonya’nın Lodz kentindeki Miejski Stadı’ndaki karşılaşmanın bilet fiyatları 40 Zloti (145 TL) ila 150 Zloti (545 TL) (Zloti, Polonya’nın para birimi) arasında değişiyor. Maça ev sahipliği yapacak olan Miejski Stadı’nın kapasitesi 18 bin 29 kişi.
FENERBAHÇE'NİN UKRAYNA TAKIMLARINA KARŞI KARNESİ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar Ukrayna takımlarıyla 8 maça çıktı. Sarı-lacivertli takım bu 8 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
6 gol atıp, 10 gol yedi. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile Avrupa kupalarında 4 maça çıktı, 2 kez yenildi, iki kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 30 maça çıkan temsilcimiz, 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ ÖN ELEME OYNAYACAK?
Sarı-lacivertli ekip bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma hesapları yapıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde grup etabına yükselebilmesi için toplam 3 ön eleme turu geçmek zorunda.
Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. Sarı-lacivertliler bu turu da geçerse play-off oynayacak ve buradan da zaferle ayrılması durumunda gruplara yükselecek.
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