Dinamo Kiev Beşiktaş play-off ilk maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 2 eleme turundaki 4 maçı da kazanarak son derece iyi bir seri yakalayan Beşiktaş, bu kez Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşısında gruplara kalmak için sahaya çıkacak. İşte, Dinamo Kiev Beşiktaş karşılaşmasının günü, saati, yayıncı kanalı ve temsilcimizin muhtemel 11'ine dair bilgiler...