Dinamo Kiev Beşiktaş play-off maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Dinamo Kiev Beşiktaş play-off maçı için beklenen gün geldi çattı. 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana, 3. ön eleme turunda ise Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü eleme başarısı gösteren siyah beyazlılar, bu kez Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşısına çıkıyor. İşte, UEFA Konferans Ligi gruplarına kalmak isteyen Beşiktaş'ın Dinamo Kiev mücadelesine dair bilgiler...
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Dinamo Kiev Beşiktaş play-off ilk maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Konferans Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 2 eleme turundaki 4 maçı da kazanarak son derece iyi bir seri yakalayan Beşiktaş, bu kez Ukrayna ekibi Dinamo Kiev karşısında gruplara kalmak için sahaya çıkacak. İşte, Dinamo Kiev Beşiktaş karşılaşmasının günü, saati, yayıncı kanalı ve temsilcimizin muhtemel 11'ine dair bilgiler...
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DINAMO KIEV BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Dinamo Kiev Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
Zorlu mücadelenin başlama saati ise 20:00 olarak açıklandı.
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DINAMO KIEV BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçına sahne olacak Dinamo Kiev Beşiktaş karşılaşması S-Sport Plus'tan yayınlanacak.
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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Mert Günok, Rosier, Colley, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar
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DINAMO KIEV BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Dinamo Kiev Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak.
Kartal bu turu da geçmesi halinde ise UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.