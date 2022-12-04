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Konya'da din istismarıyla dolandırıcılık yapan 3 zanlı tutuklandı

Konya'da din istismarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli, polisin teknik ve fiziki takibinin ardından operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2'si baba oğul 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı

Giriş: 04.12.2022 - 12:51 | Güncelleme: ABONE OL
Din istismarıyla dolandırıcılığa 3 tutuklama
Din istismarıyla dolandırıcılığa 3 tutuklama
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AA

Konya'da, din istismarıyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2'si baba oğul 3 zanlı tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İ.Ö.'nün 3 kişinin yanına gelerek, dini duyguları istismar edip para talep ettiği yönündeki şikâyeti üzerine çalışma başlattı.

2'Sİ BABA OĞUL 3 KİŞİ YAKALANDI

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Mazlum D, Ozan D. ve Yunus D. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan 2'si baba oğul 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, İ.Ö.'nün yakınlarından borç aldığı, sattığı aracın parasının da bulunduğu 180 bin lirayı dolandırıcılara verdiği öğrenildi.

*Fotoğraf: İHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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