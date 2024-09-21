Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ile DHBT ne zaman, saat kaçta başlayacak, kaç soru var?

        2024 DHBT ne zaman, saat kaçta yapılacak? DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        KPSS sınavlarının sonuncusu olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yarın binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplamda 1 saat sürecek sınavda adaylar 40 çoktan seçmeli soruyu yanıtlayacak. Öte yandan, ÖSYM sınav giriş belgeleri ekranı erişime açıldı. İşte, DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 10:06 Güncelleme: 21.09.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı yarın yapılacak. 142 bin 482 adayın başvurduğu KPSS sınavında adaylar, memur olmak için yarışacak. 1 saat sürecek sınav için ÖSYM, sınav giriş belgelerini açıkladı. İşte, DHBT hakkında merak edilen detaylar ve DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı..

        • 2

          2024 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

          DHBT, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. 40 soruluk sıınavda adaylara 60 dakika verilecek.

        • 3

          2024 KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ EŞİME AÇILDI

          ÖSYM, DHBT sınava giriş belgelerini açıkladı. Aşağıdaki linkten sınava giriş belgenizi alabilirsiniz.

          2024 DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          2024 KPSS DHBT SINAVI SONUÇ TARİHİ NEDİR?

          DHBT sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklanacak.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Sel ve fırtına vurdu: Trabzon'da 1 kayıp!
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Dev derbinin ilk 11'leri!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Bütün dünya bu kitapları okudu, bu filmleri izledi!
        Derbinin favorisi kim?
        Derbinin favorisi kim?
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        140 gün boyunca arandı... İş insanı vahşet kurbanı!
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Prostat kanserinde 2040 yılı uyarısı: Vaka sayısı ikiye katlanacak! Nasıl korunulur?
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        İsrail-Lübnan hattında son durum ne?
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Alzheimer'ın iki ilacı! Düzenli fiziksel aktivite ve Akdeniz tipi beslenme
        Trump'a suikast girişimindeki hatalar ortaya çıktı!
        Trump'a suikast girişimindeki hatalar ortaya çıktı!
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Kraliyet Meghan'a hâlâ karşı
        Uşak'ta Roma dönemine ait kadın heykeli
        Uşak'ta Roma dönemine ait kadın heykeli
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        Ünlü yıldızların ortak kaderi
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        İki paylaşım haftaya damgasını vurdu
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Flare, boyfriend, wide leg... Hangisini seçeceğiz?
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Dedikodu o kadar kötü bir şey değilmiş!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Habertürk Anasayfa