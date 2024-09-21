2024 DHBT ne zaman, saat kaçta yapılacak? DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
KPSS sınavlarının sonuncusu olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yarın binlerce adayın katılımıyla gerçekleştirilecek. Toplamda 1 saat sürecek sınavda adaylar 40 çoktan seçmeli soruyu yanıtlayacak. Öte yandan, ÖSYM sınav giriş belgeleri ekranı erişime açıldı. İşte, DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı yarın yapılacak. 142 bin 482 adayın başvurduğu KPSS sınavında adaylar, memur olmak için yarışacak. 1 saat sürecek sınav için ÖSYM, sınav giriş belgelerini açıkladı. İşte, DHBT hakkında merak edilen detaylar ve DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı..
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2024 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
DHBT, 22 Eylül 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. 40 soruluk sıınavda adaylara 60 dakika verilecek.
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2024 KPSS DHBT SINAV GİRİŞ BELGELERİ EŞİME AÇILDI
ÖSYM, DHBT sınava giriş belgelerini açıkladı. Aşağıdaki linkten sınava giriş belgenizi alabilirsiniz.
2024 DHBT SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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2024 KPSS DHBT SINAVI SONUÇ TARİHİ NEDİR?
DHBT sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden açıklanacak.