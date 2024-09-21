Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı yarın yapılacak. 142 bin 482 adayın başvurduğu KPSS sınavında adaylar, memur olmak için yarışacak. 1 saat sürecek sınav için ÖSYM, sınav giriş belgelerini açıkladı. İşte, DHBT hakkında merak edilen detaylar ve DHBT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı..