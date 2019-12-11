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Türkiye’nin ilk yerli sermayeli meyve suyu ve içecek markası DİMES, 2019 yılında daralma gösteren yurt içi meyve suyu pazarının aksine büyüdü.

Yılı yüzde 6 büyüme ile kapatacaklarını ifade eden DİMES Genel Müdürü Ozan Diren, şirketin yurt içi pazar performansını şu sözlerle değerlendirdi:

“2019 yılı için pazarda konjonktürel daralmada devamlılık, hatta daralmanın daha da sertleşmesini öngörmüştük ve yılın ilk üç çeyreğinde bu öngörülerimiz gerçekleşti. Meyve suyu pazarı, yılın ilk üç çeyreğinde, olumsuz koşulların etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre hacim bazında yaklaşık yüzde 15 oranında bir daralma gösterdi. Bir bütün olarak değerlendirilebilecek 2018 ve 2019 yıllarında DİMES, pazardan olumlu ayrışma başarısını gösterdi. 2018 yılındaki büyümemizin ardından, 2019’da da, yılı hacim bazında yüzde 6 büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz. 2019 yılında ciromuzun 510 – 520 milyon TL bandında gerçekleşmesini hedeflemiştik ve bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. İhracat gelirlerimiz de yıl sonu itibarı ile 45 milyon TL'ye ulaşmış olacak.”

2019 yılı sonuçlarına olumlu etki eden güçlü ihracat genişlemesinin, 2020 ve sonrasında da DİMES’in büyüme motorları olacağını vurgulayan Ozan Diren, “İçecek şirketi vizyonumuzla farklı içecek gruplarına giriyoruz. Bu doğrultuda, 2019 yılında Obsesso markamızla soğuk kahve pazarına da giriş yaptık. Türkiye’de meyve suyu Ar-Ge Merkezi kuran ilk markayız ve bu Ar-Ge Merkezi’nin Obsesso üzerinde de ciddi bir imzası var. Teneke kutu ambalajda gerçek süt içeren soğuk kahve üretimi, bugüne dek Avrupa'da iki tesiste gerçekleştirilebiliyordu. DİMES, bu alanda Avrupa’nın üçüncü üreticisi oldu. 260 milyon TL’lik, daha önce yüzde 80’i ithal ürünlerden oluşan soğuk kahve pazarında, yerli sütü katma değerli işleyen yerli bir marka olarak büyüme ivmemizi sürdürüyoruz. ” dedi.

2020'DE 60 MİLYON TL İHRACAT GELİRİ HEDEFİ

DİMES cirosunun yaklaşık yüzde 10’luk bir kısmını ihracat gelirlerinin oluşturduğunu belirten Ozan Diren, “2020’de ihracatta yüzde 33 büyüme ve 60 milyon TL beklentimiz var. 100’den fazla ülkeyi kapsayan, farklı kültürlerden, farklı tüketim alışkanlıklarından oluşan çok geniş bir coğrafyaya hitap ediyoruz. Farklı coğrafyalarda, farklı ürün portföyleri ile büyüme hedefliyoruz; ancak temel odağımız tüm dünyada beslenme farkındalığı ve tercihleri doğrultusunda önemi giderek artan ve bizim de çok güçlü olduğumuz yüzde 100 ve sıkma kategorisi ürünler. Bu gücümüzü, ihracata da yansıtıyoruz” dedi.

Ozan Diren, sözlerine şöyle devam etti: “İhracat rekabetçiliğimizi daha da artırmak amacıyla, stratejik bir yönetim felsefesi benimsiyoruz ve ihracat ekibimizi daha da güçlü kılacak adımları atmış durumdayız. İhracatta güçlü olduğumuz Avrupa ve Doğu Avrupa ile çok önem verdiğimiz Uzak Doğu pazarının yanı sıra, Afrika pazarlarında da ürün kalitemizle istikrarlı bir büyüme ivmesi içerisindeyiz.”

CHINA EASTERN AIRWAYS İLE ANLAŞMA

2019 yılı Kasım ayı içerisinde, yılda 130 milyonu aşkın yolcu ile dünyanın en büyük 7 havayolu arasında yer alan China Eastern Airways (CEA) ve DİMES arasında bir iş birliği paktı imzalandığını anımsatan Ozan Diren, “Küresel havacılık devi CEA, First Class ve Business Class ikramlarında DİMES ürünlerine yer verecek. Ürünlerimizle, dünya havacılığının önde gelen markalarından birinin misafirlerine sunduğu uçuş deneyiminin bir parçası olacağız. Uluslararası marka bilinirliğimize de önemli katkı sağlayacak olan bu iş birliği, aynı zamanda DİMES için olduğu kadar ülkemiz ekonomisi açısından da büyük ve önemli bir adım olma özelliği taşıyor. 5 yıl olarak öngörülen iş birliği uyarınca ürünlerimiz, CEA’ın online kataloğunda da yer alacak. Çin pazarında meyve suyu satışlarının yaklaşık 3’te 1’inin online kanallardan gerçekleştiği düşünülürse, bu çok büyük bir potansiyel” şeklinde konuştu.

Türkiye meyve suyu pazarının, orta ve uzun vadede büyüme potansiyeli barındırdığını, ancak mevcut konjonktürde bu potansiyelin kısa vadede hızlı büyüme getirme olasılığının düşük olduğunu söyleyen Ozan Diren, pazar değerlendirmesini şu sözlerle ifade etti: “İç pazara yönelik düzenlemeler, sektörün en önemli gündemi. Koruyucu katkısız içeriğiyle tüketicilere 4 mevsim hasatında toplanmış meyveye, meyveden sonra en sağlıklı şekilde ulaşabilme olanağı sunan meyve suyu, hem sağlıklı nesillerimizin yetişmesi, hem çiftçilerimiz, hem de ülke ekonomisi için önemli bir üründür. Sektörümüz 2018 yılında, özellikle ülkemizde en çok tercih edilen nektar kategorisini etkileyen yüzde 10 ÖTV vergisi ile karşı karşıya kaldı. Bu durum, pazarda daralmaya yol açtı. Oysa, sürdürülebilir tarıma ve tarım ürünlerini değerlendiren; yerli hammaddeyi yerli üretimle işleyen sektörlere yapılacak her yatırımın uzun vadede ülkemize geri döneceği aşikardır. Anlık stratejik görünüm içerisinde meyve suyu pazarının 2020’de hızlı bir büyümeye geçmesini ön görmüyoruz. Olumlu bir beklentimiz, turizmde yaşanacak büyümenin içecek sektörü üzerine pozitif etki yapmasıdır. ”