'Dilruba'dan 'Aziz'e şoke eden teklif!

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Pierre’in planıyla şehirden gitmeyen Dilruba, Adem’den atölyenin hisselerini alıp onu boşadı. Ardından atölyeye giderek Aziz’e hisseleri verirken Adem’den boşandığını açıkladı. Dilruba konusunun insanlar tarafından konuşulduğunu bilen ve zor durumda kalan Aziz, Dilruba’ya kendisini nasıl yanında tutabileceğini sordu. Dilruba’nın cevabı ise bölümün en büyük sürprizi oldu. Evlenirlerse insanların bir şey diyemeyeceğini söyleyen Dilruba, açıkça Aziz ile evlenmek istedi. Tüm bu konuşmalara Efnan da şahit oldu. İzleyiciler şimdi merakla “Aziz, Dilruba ile evlenecek mi?” sorusunun yanıtını bekliyor.

Show TV’nin büyük ilgi gören dizisi Aziz’in dün akşam ekrana gelen bölümünde; Hatay’dan ayrılacakken Pierre tarafından yolu kesilen Dilruba, Delege ile konuşmasının ardından gitmekten vazgeçti. Önce Adem’in yanına giderek ona döneceğini, kendisiyle şehri terk edeceğini söyledi. Adem, Dilruba ile birlikte gitmek için gemi bileti aldı ve konuştukları yerde onu beklemeye başladı. Ancak Adem’e geri döneceğini söyleyerek hisseleri alan ve ardından ondan boşanan Dilruba, Adem’i büyük bir yıkıma uğrattı.

Daha sonra atölyeye giden Dilruba, Aziz’e atölyenin yine onun olduğunu söyledi. Adem’den boşandığını açıklayan ve ondan aldığı hisseleri veren Dilruba’nın bu hamlesi Aziz’i tedirgin etti. Aziz, gitmek istemeyen Dilruba’ya kendisini yanında nasıl tutabileceğini sorduğunda ise aldığı yanıtla büyük bir şok yaşadı. Dilruba, “Karın olarak!” dedi. Aziz, büyük bir şaşkınlık yaşarken, ikili Efnan’ın kendilerini dinlediğinden habersizdi. Duydukları karşısında Efnan’ın neler yapacağı; Aziz’in ise Dilruba’ya vereceği yanıt merak konusu oldu.

‘Aziz’in 22. bölümü ABC1 20+'da 3.48 izlenme oranı (rating) 9.19 izlenme payı (share), TOTAL’de 3.36 izlenme oranı (rating) 9.19 izlenme payı (share), AB'de 2.68 izlenme oranı (rating) 7.70 izlenme payı (share) elde etti.

İşte o anlar;

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AZİZ İLE EFNAN YÜZLEŞTİ

Pierre’in Efnan’ı çizdiği tabloya çok sinirlenen Aziz, silahını Pierre’e doğrulttu ancak onu vurmadı. Pierre’in tüm sözlerine ve kışkırtmalarına rağmen Efnan’ın yanında durdu. Pierre gittikten sonra iki aşık yüzleşirken Efnan gözyaşları içinde kendini açıklamaya çalıştı. Aziz’in öfkesine ve hayal kırıklığıyla dolu bakışlarına dayanamayan Efnan, ayrılmayı teklif etti ancak Efnan’ın kendisini çok sevdiğini gören Aziz duygularına karşı koyamayarak genç kadını öptü.

“Ben seni bırakmam!”

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PİERRE, DİLRUBA’NIN GİTMESİNE İZİN VERMEDİ

Pierre kendisine oyun oynadığını düşündüğü Adem’den hisselerini istedi. Ancak Dilruba’yı geri alabilmek için hisseleri koz olarak kullanan Adem, Delege’nin isteğini kabul etmedi. Adem’e karşı Dilruba’nın güvenliğini sağlamaya çalışan Aziz, genç kadının şehirden gitmesini istedi. Gitmek istemeyen Dilruba yalvaran gözlerle Aziz’e bakarken, çaresizce bindiği araçta Pierre’in olduğundan habersizdi. Dilruba şehirde kalırken Pierre, Dilruba’ya annesinden kalan yüklü miktarda servetini söyledi.

Pierre, Dilruba’nın gitmesine izin vermiyor;

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AZİZ VE KENAN ADAYLIK YARIŞINDA

Planlarına devam eden Pierre, halka vergi borçları olduğunu ve ödeme için bir hafta süreleri olduğunu bildirdi. Pierre, Kenan’ın meclise girmesini istiyordu çünkü Kenan, Fransızlarla ortak olacaktı. Aziz, atölyede topladığı şehir halkına Mustafa Kemal Paşa’nın gayretleriyle Hatay’da bir meclis kurulacağının müjdesini verirken milletvekili adaylığını açıkladı. İçlerinden biri Efnan’ın Pierre’le arkadaşlığı ile ilgili sözler söyleyerek Aziz’in vekilliğini tehlikeye soktu. Atölyede gerilim çıkaran bu kişi, Fransızların adamıydı. Bunun üzerine Kenan da aday olduğunu ilan ederek, Fransızlardan halkın vergi borçlarını satın aldığını, vekil seçilmesi halinde tüm borçları sileceğini ilan etti. Kenan’ın yaptığı hamle Aziz’i zor durumda bıraktı. Halkın Kenan’a olan ilgisi artmaya devam ediyordu.

Kenan’ın mebusluk oyunu;

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AZİZ HALKIN GÜVENİNİ KAZANDI

Halkın yeniden desteğini kazanmak isteyen Aziz için tek bir yol kaldı. Babasından kalan tek miras olan çiftliği ipotek ederek yüklü bir miktarda kredi çekti. Herkesin ortasında Kenan’a parayı vererek halkın tüm borcunu ödedi ve bir kez daha insanların güvenini kazandı.

“Minnet en büyük esarettir!”

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Proje tasarımını Necati Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Bu güçlü kadroya ayrıca Cenan Çamyurdu, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimler de eşlik ediyor.

Aziz, yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!