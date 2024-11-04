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        Haberler Gündem Güncel Dilencinin üzerinden 3 bin lira çıktı | Son dakika haberleri

        Dilencinin üzerinden 3 bin lira çıktı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimlerinde dilencinin üzerinden 3 bin lira çıktı. Dilenciye 977 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:33 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:33
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        Dilencinin üzerinden 3 bin lira çıktı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde zabıta ekipleri, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet Han Cami önünde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

        Denetimde yakalanan bir dilencinin üzerinden, vatandaşlardan topladığı değerlendirilen 3 bin lira çıktı.

        Üzerindeki paraya el konulan dilenciye 977 lira ceza kesildi.

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        #Osmaniye
        #dilenci
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