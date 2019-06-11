11 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konya’da, Mevlana Müzesi civarından görüntü çeken iletişim fakültesi öğrencileri dilencilerin saldırısına uğradı.
İHA'nın haberine göre, Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Mevlana Müzesi'ne gelen yerli ve yabancı turistlerle ilgili haber yapmak isteyen Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin eğitim kanalı ÜNTV muhabirleri, görüntü çekip röportaj yaptıkları sırada bir dilenci kadın, "Beni neden çekiyorsunuz?" diyerek terlik fırlattı.
ÖĞRENCİLERİ VATANDAŞLAR KURTARDI
Muhabirlerin dilenci kadını çekmediklerini söylemesine rağmen sözlü tacizde bulunan Elife D., kız öğrencilere saldırmaya başladı. Bölgedeki biri kadın 2 dilenci daha gelerek 3 muhabiri darp etti. İletişim fakültesi öğrencileri vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay yerine gelen polis dilenci Elife D.’yi gözaltına aldı. Diğer 2 dilenci ise kaçtı.
ÖĞRENCİLER DARP RAPORU ALDI
Hastaneden darp raporu alan öğrenciler Ayşenur Ö ile Hacer K. dilencilerden şikayetçi olurken ifadesi alınan kadının serbest bırakıldığı, kaçan şahısların ise arandığı öğrenildi.
'BU SALDIRI KABUL EDİLEMEZ'
ÜNTV Haber Koordinatörü, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Selman Selim Akyüz, muhabir ve aynı zamanda öğrencilerine yapılan saldırıyı kınadı. Akyüz, "Gündüz saatlerinde şehrin en kalabalık bölgesinde amaçları haber yapmak olan genç gazeteci adaylarına yapılan bu saldırı kabul edilemez. Konya polisinin ve zabıtanın halkı ve turistleri rahatsız eden dilenciler konusunda gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Olayın duyulmasından itibaren, basına yapılan bu saldırıyı kınayan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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