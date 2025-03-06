Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı | SON DAKİKA HABERLER

Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı | SON DAKİKA HABERLER

Yalova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazaryeri ve İDO İskelesi çevresinde dilencilik yaptığı tespit edilen M.P'yi yakaladı.

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PARALARI 6 ZABITA SARDI AA'da yer alan habere göre Zabıta Karakolu'na götürülen M.P'nin üst aramasında, 164 bin 125 lira ile 10 Avro ve 5 dolar çıkarken, paraları sayabilmek için ise 6 zabıta personeli görev aldı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI REKLAM Dilencilik yaparak elde edilen paralarla ilgili yasal işlem başlatıldı. Paralara, tutanakla zabıta tarafından el konuldu.