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        Haberler Televizyon Dilek Taşı bu akşam mı? Kanal D Dilek Taşı dizisi 7. yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak?

        Dilek Taşı bu akşam mı? Kanal D Dilek Taşı dizisi 7. yeni bölüm ne zaman?

        Dilek Taşı dizisi yeni bölüm yayın günü araştırmaları hız kazandı. Başrollerini Hazal Subaşı ve Salih Bademci'nin paylaştığı dönem dizisi 7. bölümü ile ekran karşısına gelecek. Her Perşembe günü seyirciyle buluşan dizinin yayın gününde değişiklik yapıldı. İşte Kanal D Dilek Taşı dizisi 7. yeni bölüm yayın tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 16:51 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:51
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          Dilek Taşı dizisi yeni bölüm yayın tarihi merak konusu oldu. Her Perşembe günü Kanal D ekranlarında yayınlanan dizinin yayın gününde değişiklik yapıldı. Salih Bademci ve Hazal Subaşı'nın başrolünü paylaştığı dizi 7. bölümü ile seyirciyle buluşacak. İşte Dilek Taşı yeni bölüm yayın tarihi...

          • 29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
        • 2

          DİLEK TAŞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

          Dilek Taşı, 25 Ekim Çarşamba gününden itibaren her çarşamba akşamı seyircisi ile buluşacak. Dizinin yeni bölümü saat 20.00’de Kanal D’dE ekranlarında seyirci ile buluşacak.

        • 3

          DİLEK TAŞI 7.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Ömer, Figen’e Cemre’nin böbreği için köşke getirildiği gerçeğini anlatır. Figen bu gerçeğin arkasından ne yapacağını bilemez haldedir. Macide ile yüzleşmeye karar verir… Figen Cemre’yi kurtarabilmek için ne yapacak? Macide ise ortaya çıkan bu sırrın ardından Sinan’ı nasıl kurtaracaktır? Diğer taraftan Kenan ve Sevda’nın öpüştüğüne şahit olan Asuman bu gerçeği Figen’e söyleyecek mi?

          Mustafa ise farkında olmadan Figen’i de kendisi ile birlikte geri dönüşü olmayan büyük bir tehlikenin içine atar… Figen ve Mustafa nasıl bir tehlikenin içine düşecek?

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci

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