21 yıldan ağırlaştırılmış müebbete! Dilek'in katiline verilen ceza indirimine Yargıtay freni
Bolu'da 2017 yılında Dilek Diner adlı kadını vahşice öldüren Tevfik Kor adlı katil zanlısına "iyi hal" ve "haksız tahrik" indirimleriyle 21 yıl hapis cezası verildi. Kan donduran olayda verilen ceza Yargıtay'a taşındı. Cezası usulen bozulurken, yeniden hakim karşısına çıkan katil zanlısı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi
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Bolu'da tartışma sırasında kendisine küfrettiğini iddia ettiği sevgilisi Dilek Diner'i (38) boğarak öldürdükten sonra cep telefonu ile 150 TL'sini alan Tevfik Kor'a (34) verilen 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimiyle 21 yıl 3 ay hapis cezası kararını, Yargıtay usulden bozdu.
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DHA'nın haberine göre yeniden hakim karşısına çıkan Tevfik Kor', 'kasten öldürme', 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
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KATİL ZANLISI 1 GÜN SONRA YAKALANDI
Olay, 2017'nin aralık ayında D-100 kara yolu yakınındaki atıl durumdaki otelde meydana geldi. Otelin 2'nci katındaki boş odaya, hurda toplamak için giren kişi, kadın cesediyle karşılaşınca polise haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin, 2 çocuk annesi Dilek Diner'e ait olduğu belirlendi. Yıllar önce eşinden ayrılan Diner'i, sevgilisi Tevfik Kor'un boğarak, öldürdüğü tespit edildi.
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Abant Gölü Mili Parkı'nda seyyar olarak köy ürünleri satan Tevfik Kor, ceset bulunduktan bir gün sonra Mudurnu ilçesindeki evinde polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
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İFADESİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ
Kor, sorgusunda, cinayeti ceset bulunduktan 3 ay önce işlediğini itiraf etti. Kor, Dilek Diner ile boş ve atıl durumdaki otelde buluştuklarını kaydederek, "Buluştuktan sonra kavga etmeye başladık. Bana küfür, hakaret ve tehditler savurdu. Karşılıklı itiştik. İtiştikten sonra Dilek'in kafası duvara çarptı. Ben de boğazını sıkarak öldürdüm" dedi. Tevfik Kor, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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TEKRAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI
Kor hakkında 'kasten öldürme' ve 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' suçlarından dava açıldı. Sevgilisini öldürdükten sonra cep telefonu ile 150 lirasını alıp, kaçan Tevfik Kor, tutuklu yargılandığı davada, 2019 yılında 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimiyle 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'a taşınan karar, usulden bozdu. Yeniden hakim karşısına çıkan Tevfik Kor', 'kasten öldürme', 'kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
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