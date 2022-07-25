Dileği gerçekleşti

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, denizi görmek isteyen yatağa bağımlı ALS hastası 56 yaşındaki Nuray Gürbüz'ün dileğini yerine getirdi.
Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, yatağa bağımlı yaşayan ve ambulans yardımı olmadan dışarıya çıkamayan kişilerin isteklerini yerine getirmek için çalışma başlattı.
BİR SÜRE DENİZİ İZLEDİ
Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşayan ve Didim'de denizi görmek istediğini söyleyen ALS hastası Nuray Gürbüz'ün bu talebi İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz'e aktarıldı.
Açıkgöz'ün talimatı ile hasta kadın 112 Acil Sağlık ekiplerince evinden alındı ve ambulansa yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Didim Akbük'e götürüldü.
Sedye ile ambulanstan sahil kenarına indirilen Gürbüz, bir süre denizi izledikten sonra evine götürüldü.
Rahatsızlığı nedeniyle konuşamayan Gürbüz, gözüyle temas kurduğu özel bir cihazla sağlık ekiplerine teşekkür etti.
"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLABİLECEK PROJE"
Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, oluşturdukları "Engelli veri bankası"yla tüm engellilerin kayıt altına alındığını söyledi.
İl Sağlık Müdürlüğünün, evde bakıma muhtaç hastaların isteklerini yerine getirme noktasında önemli bir çalışmayı hayata geçirdiğini vurgulayan Aksoy, "Türkiye'ye örnek olabileceğini değerlendirdiğimiz bir proje oldu. Ekipler, onların taleplerini alarak nereye gitmek istediklerini, arzularının ne olduğunu sordu. İlgili birimlerimiz hastaların taleplerini karşılamak için bir çalışma gerçekleştirdi. Hastalarımızın moral motivasyonunu daha üst noktalara taşıyabilecek güzel bir çalışma. Emeği geçenleri kutluyorum." dedi.
İl Sağlık Müdürü Açıkgöz ise tıbbi cihaza bağımlı hastalara evde tedavi hizmetinin yanında onların isteklerini yerine getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.
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