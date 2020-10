Pandeminin kurbanı oldular 0:00 / 0:00

Dilber Ay'ın hayatını anlatan 'Dilber Ay' ile Mike Tyson'un 350 bin Avro karşılığında kavga sahnesinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçmeyi kabul ettiği 'Osman Sekiz'in çekimleri ertelendi. Nedeni, izleyici sayısının bir hayli düşük olması. Yapımcıları, gişeden elde edilen gelirin yüksek maliyetleri karşılayamayacağı için filmlerinin çekimlerini pandemi sonrasına erteledi

Birbirleriyle hiçbir ilgileri yok ama her ikisi de ortak bir kaderi paylaştı.

Dilber Ay, ayak tırnağını keserken kaptığı iltihap sonucu 29 Nisan 2019'da 63 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Dilber Ay'ın hayatını Oğuz Sözen, Özgür Tari ve Turgay Keskin, 'Dilber Ay' adıyla sinema filmi haline getirmek istedi. Bu doğrultuda merhum oyuncu - şarkıcının hayatını Kamuran Süner'e senaryolaştırdılar.

Ketche'nin yöneteceği filmde Dilber Ay'ın gençliğini canlandırmaları için Gökçe Bahadır ile Aslı Enver'e teklif de götürüldü.

Ne var ki filmin çekim hazırlıkları yapılırken yapımcıları projeyi erteledi.

Ömer Kaya'nın yapımcısı olduğu, Kemal Uçar'ın senaryosunu yazdığı ve başrolleri Ali Atay ile Begüm Birgören'in paylaşacağı 'Osman Sekiz' adlı sinema filminde konuk oyuncu olması için dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'a teklif götürülmüştü. Kaya, Tyson'ın menajeri Sharron Elkabas ile yaptığı görüşmelerde 350 bin Avroluk oyunculuk ücretinde anlaştı.

Mike Tyson, Ezel Akay'ın yöneteceği 'Osman Sekiz'in 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alacaktı.

Ne var ki bu filmin çekimleri de ertelendi.

Her iki flimin de ertlenme nedeni pandemi...

Sinema salonları pandemi kuralları çerçevesinde film gösteriminde bulunsa da izleyici sayısının azlığı her iki filmin yapımcılarını erteleme kararı almaya yönlendirdi.

İzleyici sayısının artmamasıyla filmlerinin yüksek maliyetlerini çıkaramayacaklarına karar veren yapımcıları, sete çıkış tarihini pandemi sonrası olarak belirledi.

Pandemi sonrasında şartlar uygun olursa her iki film de adı geçen yönetmen ve oyuncularla çekilecek. Program uyuşmazlığı yaşandığı takdirde başka yönetmen ve oyuncularla sete çıkılacak.