03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dilara Fındıkoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları magazin ve moda severler tarafından merak konusu oldu.Dünyaca ünlü yıldızları giydiren Türk moda tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu'nun kısaca hayatını sizler için hazırladık. İşte Dilara Fındıkoğlu'na dair detaylar...
DİLARA FINDIKOĞLU KİMDİR?
1990 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş Lise eğitimini tamamlayana kadar İstanbul’da yaşamıştır. Ardından üniversite eğitimi için İngiltere’ye gitmiş ve dünyanın en prestijli okullarından, Londra’da Central St. Martins’te moda tasarımı okumuştur. Üniversite mezuniyet zamanı yıldızı parlamıştır. Okulun mezuniyet defilesi olduğu dönemde okuldan 125 kişinin mezun olması ancak sadece mezun olanlardan 30 – 40 civarında kişinin defileye katılması sonucu Dilara Fındıkoğlu yaptığı ile tüm dikkatleri üzerine çekmiştir. Defileye katılamayan diğer mezunları toplamış ve kendisinin öncülüğünde o şovu protesto etmek amaçlı alternatif bir defile hazırlamıştır. Kısa sürede tüm basının dikkatini çekmiş ve bir anda ismini duyurmayı başarmıştır.
Ancak yaptığı bu protesto ile ismini duyursada daha sonra yapmış olduğu tasarımları ile dünyanın neredeyse en ünlü isimlerinin tasarımcısı olmayı başarmıştır.
Günümüze kadar Rihanna, Madonna, Lady Gaga, FKA twigs, Lorde, Natalia Vodianova, Game of Thrones dizisinin yıldız oyuncusu Lena Headey (Cersei Lannister) ve daha bir çok ünlü isim için tasarımlar hazırlamış ve onlarla çalışmıştır. Dizi ekibinin Time kapağında da Fındıkoğlu’nun imzası bulunmaktadır.
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