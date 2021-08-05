Dilara Bozan, Tokyo'da 5. oldu

Karate kadınlar kata bireyselde mücadele eden Dilara Bozan, bronz madalya karşılaşmasında Hong Kong’dan Sheung Grace Lau Mo’ya mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nı 5’nci sırada tamamladı.

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