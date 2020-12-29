Bir zamanların popüler dizisi İstanbullu Gelin'de canlandırdığı İpek rolüyle akıllara kazınan Dilara Aksüyek bir süredir sevgilisi Onu Bay'la arasındaki yaş farkıyla gündeme geliyor. Dilara Aksüyek kimdir? Dilara Aksüyek kaç yaşında? Dilara Aksüyek dizileri ve filmleri

DİLARA AKSÜYEK KİMDİR?

Dilara Aksüyek 24 Temmuz 1987 tarihinde Karşıyaka'da dünyaya geldi. 33 yaşındaki oyuncu Dilara Aksüyek Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü mezunudur.

İlk rolü 2012 Yılında "Evlerden Biri" dizisinde 'Filiz' karakteri olmuştur. 2013 Yılında Başlayan "Merhamet" adlı dizide Narin'in kardeşi Şadiye'yi canlandırdıktan sonra "Kadim Dostum" adlı dizide Deniz karakterini canlandırdı.

Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinde "Mahfiruze Sultan" karakterini canlandırmıştır.

DİLARA AKSÜYEK DİZİLERİ