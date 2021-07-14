"BEN O SAYFAYI ÇOKTAN KAPATTIM"

Kendisi gibi oyuncu olan Onur Bay ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Aksüyek, muhabirlerin konuyla ilgili sorularına yanıt verdi.

Dilara Aksüyek, "Ben o sayfayı çoktan kapattım. Siz hala orada mısınız?" ifadelerini kullandı.