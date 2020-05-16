Doğum fotoğrafçısı olarak tanınan Dilan Polat, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Yapılan şantajlara dayanamadığını belirten Dilan Polat, 17 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğünü söyleyerek isyan etti. Dilan Polat gözyaşları içinde çektiği videoda, 5 gündür hem şantaj hem de tehdit edildiğini söyleyerek "Babam annemi öldürdü ama bunu şantaj yapıp, 'senin annen şöyle böyle bunu haberlere vereceğim, magazine vereceğim' diyerek kimsenin canını yakamazsınız. Gereken yerlere de şikayette bulundum. Bu kez bulunacağına inanıyorum." dedi.

DİLAN POLAT: "KİMSEYE ANNE BABASIYLA ŞANTAJ YAPAMAZSINIZ"

Dilan Polat sözlerine şöyle devam etti:

"İçimde yaşıyordum. Kardeşim konuşmasa, konuşmayacaktım. Ama şunu söylemek istiyorum annemle gurur duyuyorum. Kimsenin içinde ne yaşadığını bilemezsiniz. Kimseyi annesi babasıyla tehdit ve şantaj yapamazsınız. Benim annem çok iyi bir insandı. Kimseye iftira atamasınız. Ben çok güçlü bir kadınım, beni yıkamazsın. Ben 9 yaşında annem öldüğünde, kardeşimi emzirmiş kadınım. Evet acı çekiyorum ama yıkamazsın. Eminim beni anlayan bir sürü insan var. Her şeyle vurabilirsiniz insanı, ama anne ve babasıyla olmaz. Böyle bir hak yok. Allah'a havale ediyorum."

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat 21 Temmuz 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Profesyonel iş hayatına doğum fotoğrafçısı olarak başladı. Birçok ünlü ismin doğumuna girdi ve önemli anlarını ölümsüzleştirdi. Daha sonra Dilan Polat Estetik merkezi isimli güzellik merkezini kurdu. Evli ve 2 çocuğu olan Dilan Polat'ın Instagram'da da 1,6 milyon takipçisi bulunuyor.