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        Haberler Gündem Güncel Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi | Son dakika haberleri

        Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu hakkında tahliye kararı verildi

        Türkiye'nin aylarca konuştuğu Dilan ve Engin Polat çifti davasında iki tahliye birden geldi. Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Sinem Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı

        Giriş: 14.06.2024 - 01:11 Güncelleme: 14.06.2024 - 01:11
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        Dilan Polat'ın kardeşleri hakkında tahliye kararı
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        Kara para aklama, suç örgütü kurma ve vergi kaçırma gibi suçlardan tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin davasında sıcak bir gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Dilan ve Engin Polat çifti ile, aralarında Polatların kardeşi Sıla ve Can Doğu'nun da olduğu şüpheliler hakkında aylık tutukluluk değerlendirmesi yapıldı. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verildi.

        TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR

        4. Sulh Ceza Hakimliği, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın tutukluluğuna devam kararı verdi. Öte yandan aralarında Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da bulunduğu tutukluların ise tutuksuz yargılanmasına hükümetti.

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        Yaşanan gelişme üzerine Sıla Doğu'nun avukatı Sibel Bozkulak, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Müvekkilim Sinem Sıla Doğu hakkında tahliye kararı verilmiştir." ifadelerini kullandı.

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

        Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

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