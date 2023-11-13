Dilan Polat'ın ardından gündemdelerdi! Özlem-Tayyar Öz çifti iddialara yanıt verdi!

Şatafatlı hayatlarıyla gündemde olan ve Dilan Polat'a benzetilen Özlem Öz, eşi Tayyar Öz ile birlikte şu açıklamayı yaptı: "Hukuk bölümümüz gerekli doneleri şu an topluyor. Şu ana kadar soy isim değişikliği hariç bütün haberler iftira ve karalama üzerine. Tabii ki bunların da bir hesabı var. Lütfen duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. İnşallah adalet sağlanacak"