Dilan Polat'ın ardından gündemdelerdi! Özlem-Tayyar Öz çifti iddialara yanıt verdi!
Şatafatlı hayatıyla gündemde olan Dilan Polat, geçtiğimiz hafta eşi Engin Polat ve kardeşleri Can Doğu ile Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 12 kişiyle birlikte tutuklandı. Polat ailesinin ardından gözler Özlem-Tayyar Öz çiftine çevrildi. Fenomen çift haklarında çıkan iddialara yanıt verdi.
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Dilan Polat - Engin Polat çifti ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Çift, soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alındı.
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Ortaya çıkan Polat ailesi olaylarından sonra gözler Özlem-Tayyar Öz çiftine çevrilmişti. Çıkan iddialardan sonra Özlem Öz'ün profilindeki bazı gönderileri temizlemeye başladığı söylenmişti.
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Şatafatlı hayatlarıyla gündemde olan ve Dilan Polat'a benzetilen Özlem Öz, eşi Tayyar Öz ile birlikte şu açıklamayı yaptı: "Hukuk bölümümüz gerekli doneleri şu an topluyor. Şu ana kadar soy isim değişikliği hariç bütün haberler iftira ve karalama üzerine. Tabii ki bunların da bir hesabı var. Lütfen duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. İnşallah adalet sağlanacak"
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Çift geçtiğimiz akşam sosyal medya hesaplarından gelen soruları yanıtladı. Gelen ilk soruya Özlem Öz ise takipçilerinin zaten inanmadığını söylerken eşi ise "Bizi birileriyle aynı kefeye koymayın" dedi.
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Tayyar Öz FETÖ'den ihraç edildiğine dair soruya da "Bu da iftira. Oturduğumuz evin kira olduğunu söyledik kontratı paylaştık. FETÖ olayları 2016 yılında patlak verdi. Ben o zaman asistan doktordum, o gece ve gündüz bir sürü ameliyat gerçekleştirdik. 2021'de istifa ettim." yanıtını verdi.
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