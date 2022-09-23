"ŞARKI ÇALIŞMALARIM DEVAM EDİYOR"

Dilan Çıtak Tatlıses, ardından "Bunun yanında şarkı çalışmalarım da devam ediyor. Gurbetçi bir arkadaşım ile düet yapacağım. Rap tarzı bir parça olacak ama en önemlisi Türkiye'de çok bilinen bir kadın şarkıcı ile düet yapmak istiyorum, henüz kendisini aramadım kabul ederse Rihanna ve Shakira ikilisi gibi olacağız, bol bol dans edeceğiz" dedi.