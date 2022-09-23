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Dilan Çıtak Tatlıses: Kır düğünü yapacağım - Magazin haberleri

Dilan Çıtak Tatlıses: Kır düğünü yapacağım

İbrahim Tatlıses'ın kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz mayıs ayında kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörter ile nişanlanmıştı. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Tatlıses, düğün hazırlıklarıyla ilgili "Kır düğünü yapacağım. Şahitlerim belli değil, yoğun insanlar oldukları için henüz netleşmedi. 2 şahidim olacak" dedi

23.09.2022 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaklaşık 4 yıldır aşk yaşayan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter, evlilik yolunda ilk adımı atarak geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmıştı. Müzisyen ikilinin yüzüklerini, Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses takmıştı.

  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Düğün hazırlığı yapan Dilan Çıtak Tatlıses, dün Nişantaşı'ndaydı. Mağazaları dolaşırken objektiflere yansıyan Tatlıses, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

  • "GELİNLİK TELAŞI İÇİNDEYİM"

    Dilan Çıtak Tatlıses, "Her şey hazır ama bir türlü gelinliği beğenemedim, onun telaşı içindeyim. Son zamanlarda çoğu kişi artık 3 veya 4 gelinlik tercih ediyor, ben düğünümde 13 gelinlik giyeceğim. Şaka bir yana beğendiğim 2 model var, ikisini de giyeceğim" diyerek güldü.

  • "ŞAHİTLERİM BELLİ DEĞİL"

    Kır düğünü olacağını belirten şarkıcı, daha sonra sözlerini "Şahitlerim belli değil, yoğun insanlar oldukları için henüz netleşmedi. 2 şahidim olacak" ifadeleriyle sürdürdü.

  • "ŞARKI ÇALIŞMALARIM DEVAM EDİYOR"

    Dilan Çıtak Tatlıses, ardından "Bunun yanında şarkı çalışmalarım da devam ediyor. Gurbetçi bir arkadaşım ile düet yapacağım. Rap tarzı bir parça olacak ama en önemlisi Türkiye'de çok bilinen bir kadın şarkıcı ile düet yapmak istiyorum, henüz kendisini aramadım kabul ederse Rihanna ve Shakira ikilisi gibi olacağız, bol bol dans edeceğiz" dedi.

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