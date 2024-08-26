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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz, Milos güzeli - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz, Milos güzeli

        Dilan Çiçek Deniz, Milos Adası'nın coğrafi güzellikleriyle kendi güzelliğini harmanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 10:13 Güncelleme: 26.08.2024 - 10:13
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          Ege'nin tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar, birçok tatilciyi Yunan adalarına yönlendirdi.

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          Kapıda vize uygulaması da tatilcilerin Yunan adalarını tercih etmelerindeki bir diğer etmen.

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          Dilan Çiçek Deniz de tatilini Yunan adalarında geçirmeyi tercih edenlerden biri.

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          Dilan Çiçek Deniz, Mora Yarımadası'nın güneyinde yer alan Milos Adası'na gitti.

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          Ünlü oyuncu, adanın coğrafi güzellikleriyle kendi güzelliğini harmanlayarak çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

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