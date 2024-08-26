Dilan Çiçek Deniz, Milos güzeli
Dilan Çiçek Deniz, Milos Adası'nın coğrafi güzellikleriyle kendi güzelliğini harmanladı
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Ege'nin tatil beldelerindeki fahiş fiyatlar, birçok tatilciyi Yunan adalarına yönlendirdi.
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Kapıda vize uygulaması da tatilcilerin Yunan adalarını tercih etmelerindeki bir diğer etmen.
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Dilan Çiçek Deniz de tatilini Yunan adalarında geçirmeyi tercih edenlerden biri.
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Dilan Çiçek Deniz, Mora Yarımadası'nın güneyinde yer alan Milos Adası'na gitti.
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Ünlü oyuncu, adanın coğrafi güzellikleriyle kendi güzelliğini harmanlayarak çektirdiği fotoğrafları paylaştı.