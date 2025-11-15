Dilan Çiçek Deniz: Kadınlarla güç birliği yaptık

Dilan Çiçek Deniz, yapımcılığını üstlendiği ‘Dilan Hakkında Konuşmalıyız’ adlı kısa filmin Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle 46. Kahire Uluslararası Film Festivali’nde gerçekleştirilen özel gösterimine katıldı.

Gösterimin ardından filmin yönetmeni Umut Şilan Oğurlu ile birlikte bir söyleşi gerçekleştiren Dilan Çiçek Deniz, sinemaseverlerden büyük ilgi gördü.

'Dilan Hakkında Konuşmalıyız' filminin ardından, Türkiye’nin Oscar adayı olan Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri filminin özel gösterimi yapıldı. Film, Yönetmen Murat Fıratoğlu’nun katıldığı gösterim sonrasında dakikalarca alkışlandı.

Kahire Film Festivalinde olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Dilan Çiçek Deniz; "Yapımcısı olduğum ilk projeyi izleyeceksiniz. Bu film benim için çok özel. Bütün yaratıcı ekibimiz kadınlardan oluşuyor. Bir güç birliği yaptık. Bu bize sadece bir film yapmadığımızı hatırlattı, yeni hikayelerin doğduğu bir alan açtık" dedi.

TÜRKİYE’NİN OSCAR ADAYINA KAHİRE’DEN TAM NOT

Kahire Uluslararası Film Festivali ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün iş birliği ile düzenlenen Turkish Spotlight bölümünde ayrıca 'Kanto' ve 'Bildiğin Gibi Değil' adlı uzun metrajlı filmlerimizin de özel gösterimleri yapılacak.