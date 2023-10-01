Dilan Çiçek Deniz: İzmir turnem başlayacak
Çıktığı alışveriş turunda görüntülenen Dilan Çiçek Deniz, muhabirlerle sohbet etti. Oyuncu, "Turneden döndüm, dinleniyorum. Şimdi İzmir turnem başlayacak" dedi
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Bir süre mağazaları dolaşıp, yeni sezon ürünlerini inceleyen Deniz, ardından soluğu restoranda aldı.
"İZMİR TURNEM BAŞLAYACAK"
Yorgunluk kahvesi içip, dinlenen Dilan Çiçek Deniz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Turneden döndüm, dinleniyorum. Şimdi İzmir turnem başlayacak" ifadelerini kullandı.
Deniz, ardından gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak, objektiflere poz verdi.