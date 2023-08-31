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        Haberler Magazin Dilan Çiçek Deniz'den Oğuzhan Koç açıklaması - Magazin haberleri

        Dilan Çiçek Deniz'den Oğuzhan Koç açıklaması

        Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığına dair çıkan haberleri yalanladı. İddiaya sert tepki gösteren ünlü oyuncu, "Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle yapılan haber kişilik haklarına tacizdir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 18:37 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:43
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        Dilan Çiçek Deniz'den Oğuzhan Koç açıklaması
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        Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Oğuzhan Koç ile adının aşk dedikodularına karışmasının ardından açıklama yaptı.

        Haberleri yalanlayan oyuncu, "Sadece 15 dakika kaldığım mekânda tesadüfen aynı karede yer aldığım ve yan yana durduğumuzu bile farketmediğim biriyle sormadan, araştırmadan yapılan haber, magazin haberciliği değil, kişilik haklarına tacizdir... Birisi kuyuya bir taş atıyor ve teyit edilmeden yapılan bu haberlerin insanlara verdiği psikolojik zarar maalesef düşünülmüyor. Bu habercilik anlayışının değişmesi için artık gereken neyse yapacağım" dedi.

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        #Oğuzhan Koç
        #Dilan Çiçek Deniz

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