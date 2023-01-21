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Dilan Çiçek Deniz'den sorulara yanıt yok!

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz yıl kasım ayında İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson'dan ayrılmıştı. Önceki gün Etiler'de görüntülenen oyuncu, gazetecilerin ayrılık sorularına yanıt vermedi

Giriş: 21.01.2023 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yaklaşık iki yıl aşk yaşayan ve evliilk hazırlığı yapan Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile sürpriz bir şekilde yollarını ayırmıştı.

  • 'KAVGA ETTİLER' İDDİASI

    İddiaya göre; ünlü çift arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy’de bir mekanda eğlenirken tartışma yaşamış ve bir türlü sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı öne sürülmüştü.

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Arkadaşıyla birlikte mekandan ayrılan oyuncu, gazetecilerin ayrılıkla ilgili sorularına yanıt vermedi. Arkadaşı ile birlikte aracına binen oyuncu, daha sonra oradan ayrıldı.

  • BOĞAZ KÖPRÜSÜ'NDE EVLİLİK TEKLİFİ

    Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'dan Boğaz Köprüsü'nde sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. "Evet" yanıtını vererek Saevarsson ile hayatını birleştirme kararı alan ünlü oyuncu, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış" demişti.

  • Dilan Çiçek Deniz, "Aşık olunca nasıl bir Dilan oluyorsun? Ve sence ideal aşk nasıl olmalı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

    Çok ama çok mutlu bir versiyonum oluyor. Aşkı ideal olarak tanımlayıp, mükemmelize etme fikri bile iki tarafı da strese sokan bir şey. Her bireyin algıladığı ve deneyimlediği idealar dünyası ile gerçek arasında çok fark var. Bu iki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek epey zahmetli fakat bir o kadar da kıymetli. O yüzden güzel ve ince ruhlarla karşılaşınca, gerçekten yaşanan bir his olduğunu söyleyebilirim.

    "SAYGI VE EMPATİ OLMAZSA OLMAZ"

    Bir ilişkideki olmazsa olmazlarını sıralayan oyuncu, "İlki saygı... Kimsenin ilişki kurduğu insanların özel alanlarına girmeye hakkı yok. Bir diğeri empati... Empati kuramayan insanlara denk gelmek beni epey üzüyor. Bu kısacık hayatımızda bunu öğrenemediysek lütfen toplum içine karışmayalım. Ve salt sevgi... Karşındakinden karşılığında bir şey beklemeden, sadece onunla olmayı deneyimlemek ve derin bir bağ kurma hali..." demişti.

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