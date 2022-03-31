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Dilan Çiçek Deniz'in düğün telaşı: Gelinlik provası yapacağım!

İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'a "Evet!" yanıtını veren Dilan Çiçek Deniz, muhabirlerin, "Düğün ne zaman?" sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, "Bugün sonunda planladık. Birkaç ay içerisinde gelinlik provası yapacağım. Çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı

31.03.2022 - 08:27 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Bebek'teki bir mekanda nikah masasına oturmaya hazırlandığı İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile birlikte yemek yedi. Dışarıda kendisini bekleyen gazetecileri gören Deniz, masadan kalkarak, muhabirlerle sohbet etti.

  • "YENİ HALİMİ SEVEN DE VAR SEVMEYEN DE..."

    Gazetecilerin, "Saçlarınız yine değişmiş..." sözlerinin üzerine Dilan Çiçek Deniz, "Evet, yeni proje için. Beğendiniz mi?" diye sordu.

    Olumlu yanıt alınca teşekkür etmeyi ihmal etmeyen ünlü oyuncu, "Yeni halimi seven de var, sevmeyen de var. Pazar günü başlıyorum yeni projeye hayırlısı ile... Şimdi bir şey söylemeyeyim." şeklinde konuştu.

  • "GELİNLİK PROVASI YAPACAĞIM"

    Yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson'a 2 ay önce Boğaz Köprüsü'nde "Evet" yanıtını veren Deniz, "Düğün ne zaman olacak?" sorusuna ise, "Bugün sonunda birkaç planlama yaptık. Birkaç ay içerisinde ama iş duruma da bağlı birkaç gelinlik provası yapacağım. Çok heyecanlıyım." yanıtını verdi.

  • "UMARIM DAHA EŞİT BİR DÜNYADA YAŞARIZ"

    Ünlü isim, basın mensuplarının, "Erkek oyuncular, kadın oyunculardan fazla ücret alıyor. Bu konuda ne düşüyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    Bu sadece bizim sektörde değil, dünyanın her yerinde olan bir şey. O yüzden bir şekilde kırarız. Bir yerde bir makale okudum; kadın ve erkeğin eşit olması için 150 yıl geçmesi gerektiğini okumuştum. Umarım o kadar beklememize gerek kalmaz. Dediğim gibi; bu bize özel değil, bu dünyanın her sektöründe... Umarım daha eşit bir dünyada yaşarız.

  • "DÜĞÜNLE İLGİLİ ÇOK HAYALİM YOKMUŞ!"

    Dilan Çiçek Deniz, birkaç gün önce Thor Saevarsson ile ilişkisi hakkında, "Her şey çok iyi gidiyor. Onun da kendi işleri var. Umarım ileriki bir zamanda birlikte bir projede yer alırız." ifadelerini kullanmıştı.

    Deniz, basın mensuplarının, "Düğününüzle alakalı hayalleriniz var mı? Nasıl olacak?" sorularına ise, "Galiba o kadar çok yokmuş... Henüz hiçbir şey planlayamadık. Umarım yakında her şeyi planlayacağız. Şu an için hiçbir şey yok." cevabını vermişti.

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