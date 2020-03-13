Yeşilçay, son dört yıldır yaptığı kadın temalı resimlerini sergileme fikrinin oluşumunu şu sözlerle açıkladı:

Ben çocukluğumdan beri resim yapıyorum. Evimin üst katında atölyem var. Emine Bulut cinayeti beni çok etkiledi. Gözümüzün içine bakarak bir kadın 'Ölmek istemiyorum' diyerek bağırdı.

O bağırınca ben de baktım, kadın üzerine resim yapıyorum. Kadınlık halleri beni çok etkiliyor. Orada sergi yapmaya karar verdim.