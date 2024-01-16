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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Dilan Çiçek Deniz, 'Aşk Mevsimi'nde idealist ressamı canlandırdı

        Dilan Çiçek Deniz, 'Aşk Mevsimi'nde idealist ressamı canlandırdı

        Dilan Çiçek Deniz, başrolü Cem Yiğit Üzümoğlu ile paylaştığı 'Aşk Mevsimi'nde idealist ressam 'Şirin'i canlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2024 - 14:02 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:03
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        İdealist ressamı canlandırdı
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        Murat Şeker’in yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile birlikte kaleme aldığı bir Sugarworkz yapımı olan ‘Aşk Mevsimi’, gösterime 2 Şubat’ta girecek.

        Dilan Çiçek Deniz ile Cem Yiğit Üzümoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Aşk Mevsimi'; izleyicilere, aşkın her duygusunu yaşatmayı amaçlıyor.

        Filmin oyuncu kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş yer alıyor.

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        Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikâyesini konu edinen 'Aşk Mevsimi'nde; Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı idealist ressam ‘Şirin’, daima mantığıyla hareket etmeye çalışan bir kadındır. Hayalleri uğruna aşktan kaçan 'Şirin’in yıllar içerisinde kendisiyle yaşayacağı yüzleşme yeni bir sınavı doğuracak.

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        #Aşk Mevsimi
        #Dilan Çiçek Deniz
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