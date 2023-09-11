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        Haberler Gündem Hava Durumu DİKKAT YAĞMUR! Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji açıkladı: Bu illerde yağmur var!

        Meteoroloji'den bu iller için yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kırklareli, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Hatay, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ağrı ve Van çevreleri gök gürültülü yağmurlu olacak. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olmayı sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2023 - 07:20 Güncelleme: 11.09.2023 - 07:56
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        Bu iller için yağmur uyarısı
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        Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Muğla, Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 26°

        Ankara

        Güneşli 26°

        İzmir

        Güneşli 31°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 31°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 23°

        Bursa

        Güneşli 25°

        Adana

        Parçalı bulutlu 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 33°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 24°

        Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava durumu
        #son dakika haberi
        #meteoroloji
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