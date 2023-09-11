DİKKAT YAĞMUR! Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji açıkladı: Bu illerde yağmur var!

DİKKAT YAĞMUR! Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji açıkladı: Bu illerde yağmur var!

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Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İstanbul ve Kırklareli'nin Karadeniz kıyıları, Muğla, Rize, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 26° Ankara Güneşli 26° İzmir Güneşli 31° Antalya Kısmen Güneşli 31° Trabzon Parçalı bulutlu 23° Bursa Güneşli 25° Adana Parçalı bulutlu 34° Diyarbakır Güneşli 33° Gaziantep Güneşli 31° Ağrı Kısmen Güneşli 24°

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. REKLAM Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.