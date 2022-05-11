Dikkat! Uygun şekilde çıkarılmazsa ölümcül olabilir

Tokat'ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte kene tutunmasıyla ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış yaşanıyor. Uzmanlar; ateş, halsizlik, kusma, eklem ağrıları gibi bulgularla hastaneye başvuran kişilerin araziye çıkıp çıkmadığının yanı sıra çiftçilik yapıp yapmadığını sorguluyor. Kene tekniğine göre çıkarılmadığı takdirde virüs bulaştırma ihtimali artıyor, ölümcül sonuçlar yaşanabiliyor. Uzmanlar keneyi çıkarmayı bilmeyenlerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasını öneriyor.
İŞTE EN TEHLİKELİSİ
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zafer Parlak, Kırım Kongo Kanamalı ateşi vakalarının hava şartlarından dolayı geç ama yoğun bir şekilde başladığını söyledi. Hastanede 1’si yoğun bakımda 6 kişinin tedavisinin devam ettiğini belirten Parlak, “Yoğun bakımdaki hastamız toparlanıyor, düzelme sürecinde. Hastalarımızın keneyi ne şekilde çıkarttıklarını ayrıntılı sorguluyoruz. Birkaç tane hastamız kendileri ve kurallara uymadan keneyi çıkarmış. Bir hastamız hayvanlarının üzerindeki keneleri tek tek çıplak elle kendisi çıkarmış. Keneyle teması olduktan iki gün sonra da semptomla bize geldi. Diğer bir iki hastamız da yine kurallara uymadan biraz ezerek, zorlayarak çıkarmışlar keneyi. Kene çıkarılma süreci çok önemli. Çünkü uygun şekilde kene çıkarılmadığı takdirde bulaş ihtimali artıyor. Eğer zorlanarak çıkarılırsa kene o sırada virüsü taşıyorsa bulaş riski yüksek oluyor. Keneyi yakarak veyahut da kimyasal bir şey dökerek çıkarılmaya çalışılması en tehlikelisi bu. Bu sırada kene sekresyonlarını aktarıyor. Eğer virüsü taşıyorsa bu şekilde bulaştırmış oluyor” dedi.
'KENEYİ ÇIKARMAYI BİLMEYEN SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURSUN' UYARISI!
Parlak, keneyi çıkarmayı bilmeyenlerin en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini belirterek, "Kişi eğer sağlık kurumuna uzak bir yerde ise kenenin çıkarılması gecikecekse ancak kene çıkarılma yöntemlerinde hakimse veya bilen biri varsa o noktada kendileri çıkarıp en kısa zamanda sağlık kurumuna başvurabilirler. Ama bu konuda bilgi ve eğitim yoksa kenenin nasıl çıkarılacağı yönünde bilgisi olan kimse yoksa en kısa sürede en yakın sağlık kurumuna başvurması lazım. Orada çıkarılmalı kene. Kenenin çıkarılması yönünde kart, ip yöntemi ve pensle çıkarılması gibi birkaç yöntem var” diye konuştu.
HAYVANCILIKLA UĞRAŞANLAR RİSK ALTINDA
Hayvancılıkla uğraşanların risk altında olduğunu belirten Parlak, "Kenenin bulunduğu yerler özellikle yüksek otların olduğu meralar piknik alanları. Bu yıl gelen vakalarımız işi hayvancılık ve çiftçilik olan vakalar. Henüz piknik nedeniyle veya dışarıda maruz kalıp gelmiş olan hastamız yok. Ama bundan sonraki süreçte havalar ısınınca o vatandaşlarımız da tabii bu açıdan risk altında oluyor. Ama tabii her zaman için en yüksek risk altında olan grup hayvancılık yapanlar, çiftçilik yapanlar" ifadelerini kullandı.
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