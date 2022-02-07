Ölüme götüren akım!

Sosyal medya kullanıcıları birbirlerine diş beyazlatma tavsiyeleri verdikleri videolar paylaşmaya başladı. Bu videoların bazılarında videoyu çeken kişi karbonat, diş macunu ve benzeri malzemeleri alüminyum folyoya dökerek dişlerine yapıştırıyor. Bazı sosyal medya fenomenleri ise dişlerinin beyazlığının sırrının muz kabuğu, karbonat, limon veya tuz ile diş fırçalamak için olduğunu öne sürüyor. Uzmanlara göreyse bu videoların çoğu aldatmaca. Çoğu kişi farklı bir işlemle dişlerini beyazlatarak, çektiği videodaki önerinin diş beyazlığının sebebi olduğunu öne sürüyor. Bu tarz uygulamalar diş hekimlerine göre de dişi beyazlatmak yerine diş minesine zarar vererek, dişin ömrünü kısaltıyor.
"HEM SAĞLIK AÇISINDAN HEM DE DİŞLER AÇISINDAN ÇOK TEHLİKELİ"
Yalnız, "Evde eğer hekim kontrolü yoksa, hekimin verdiği aparatlar yoksa, evde diş beyazlatmak mümkün değil. Son zamanlarda bizim de sosyal medyada gördüğümüz, alüminyum folyonun içerisine çeşitli diş için zararlı malzemeleri koyarak ağızda tutulması hem sağlık açısında hem de dişler açısından çok tehlikelidir. Alüminyum folyonun içerisinde ağır metaller var bu zehirlenmeye götürür. İçine konulan limon, karbonat, sirke tarzı şeyler onun daha çok aşınmasına sebep olur ve tükürük yoluyla bunlar yutulur. Bu sağlık açısından çok tehlikeli, diş açısından da dişin minesini yumuşatan dişe zarar verip gerçek sağlıklı dokuyu aşındıran eylemlerdir bunlar" dedi.
ALERJİK REAKSİYON VARSA ÖLÜME KADAR GÖTÜREBİLİR
Yalnız, "Zehirler, ölüm kişiden kişiye değişir. Bu metallere karşı alerjik bir reaksiyonu varsa ölüme kadar götürebilir. Sirke, karbonat, limon aslında içerisinde asit içeren şeyler ile diş fırçalamak dişin minesini etkiler. Dişin minesi ne kadar kalın ve pürüzsüz ise dişin beyazlığı o kadar fazladır. Bu tarz şeylerle dişin minesine karşı bir saldırı gerçekleştiriyorsunuz. Dişin minesi aşındıkça diş daha da sararır. Dişi kaybetmenize kadar bu uygulamaların sonu. Bu tür sosyal medya akımları aslında pratik gibi gözükse de bir yanıltmacadır. Sonuç bazen filtre ile bazen de kişinin başka bir işlemi sonucunda olmuştur. Bu tür gençlerin kanmamasını öneririm. Bu tarz aldatmacalar sonucunda dişiniz 1 ton açıldıysa 3 ton geri koyulaşabilir" diye konuştu.
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