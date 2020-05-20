Bursa'da, Ramazan Bayramı'nın yaklaşması ve 4 günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle çarşı ve caddelerde yoğunluk yaşandı. Bayram alışverişine çıkan bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.
Bursa'da, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından, cadde ve sokaklar hareketlendi.
0-14 yaş grubundaki çocuklara saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında sokağa çıkma izni verilmesiyle de özellikle çocuklarıyla bayram alışverişi yapmak isteyen aileler yoğunluk oluşturdu. Çocuklar ve aileleri, 11.00'den itibaren cadde ve sokaklara akın etti.
Bazı aileler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi özellikle Bursa Kapalı Çarşı'da çocuklarıyla birlikte alışveriş yaptı. Çarşıdaki bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı görüldü.
AVM'LERDE YOĞUNLUK
Korona virüs tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar Alışveriş Merkezi (AVM) önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruk drone ile havadan da görüntülenirken 11.00-15.00 saatleri arası 0-14 yaş arası sokağa çıkma serbestliğini fırsat bilen bir anne 10 yaşındaki kızıyla bayram alışverişine geldi.
Yeni Tip Korona Virüs ile mücadele kapsamında Alışveriş Merkezlerinin (AVM) saat 11.00 ile 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterilmesine karar verilmişti. Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlar kısıtlama ardından bugün açılan AVM’nin önünde kuyruk oluşturdu.
Esenyurt’ta E-5 kenarında bulunan AVM önüne gelen vatandaşlar sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruk drone ile havadan da görüntülendi.
KIZIYLA ALIŞVERİŞE GELDİ
Tedbirler kapsamında dışarı çıkmasına kısıtlama getirilen 0-14 yaş grubunun da bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkabilecekleri söylenilmişti. Yasağın kalkmasıyla 10 yaşındaki kızı Rabia Güneş ile AVM önüne gelerek içeriye girmek için sıraya giren anne ise bayramlık alıverişi yapacaklarını ifade etti.
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