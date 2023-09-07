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        Dikkat! Ona çarpan 70 bin TL ödeyecek!

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir aracın çarptığı, nesli tükenme tehlikesindeki çizgili sırtlan öldü. Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) Kırmızı Listesi´nde yer alan çizgili sırtlana çarpan araç tespit edilmesi durumunda sürücüsüne 70 bin lira ceza kesilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:18 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:18
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        Malatya-Kahramanmaraş kara yolunda bir hayvanın hareketsiz yattığını gören sürücüler, durumu telefonla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü´ne bildirdi.

        ÇİZGİLİ SIRTLAN OLDUĞU BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine ilçeye giden ekipler, hayvanın nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan olduğunu ve bir aracın çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.

        ÇARPAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

        Çizgili sırtlan, ekipler tarafından gömülürken, çarpan sürücünün belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

        70 BİN LİRA CEZA KESİLECEK

        Tespit edilmesi halinde sürücüye 60 bin lira tazminat, 10 bin lira da idari para cezası olmak üzere toplam 70 bin lira ceza kesileceği bildirildi.

        3 YILDA 2 KEZ GÖRÜLDÜ

        Çizgili sırtlan, nesli tükenme tehlikesinde olduğu için IUCN Kırmızı Listesi´nde yer alıyor. Genellikle leşle beslendiği için doğanın çöpçüsü olarak da bilinen çizgili sırtlan Kahramanmaraş´ta 3 yılda 2 kez görüldü.

        23 Mart 2020´de fotokapana yakalanan çizgili sırtlan, son olarak mayıs ayında Andırın ilçesinde görüldü.

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        #çizgili sırtlan
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