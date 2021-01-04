Hepimiz kullanıyoruz! Dikkat! Ölüme götürebilir!

DHA

Dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede, dezenfektan özelliği taşıyan ve bu süreçte üretimi artan kolonyada üreticiler, sahte ürünlere karşı uyarıyor.

Türkiye'de kolonya tüketiminde artış yaşanırken, bunu fırsat bilenlerin merdiven altı olarak tabir edilen, insan sağlığı tehlikeye atılarak ürettiği sahte kolonyadaki metil alkol kullanımına da uzmanlar tarafından dikkat çekiliyor.

"ELDE KALAN METİL ALKOL KOLONYA ÜRETİMİNE KAYDIRILDI" İDDİASI

DHA'da yer alan habere göre Türkiye'de sahte içkide kullanılan ve içenlerin ölümüne neden olan metil alkole karşı güvenlik güçlerinin operasyonlarını aralıksız sürdürmesi nedeniyle özellikle stoklarda az bulunan metil alkolün kolonya üretimine kaydırıldığı öne sürüldü.

"LİMON SUYUNA KOLONYA KATIYORLAR"

En eski kozmetik ve kolonya firmalarından olan Pereja'nın Ar-Ge kalite sorumlusu, kimya mühendisi Fatih Uluç, özellikle son dönemde sahte kolonya üretiminde artış olduğuna dikkat çekti. Limon suyuna su katıp kolonya olarak da satıldığını söyleyen Uluç, "Özellikle son dönemde gelen bilgilerde, limon suyuna su satıp kolonya olarak satıldığı belirtildi. Burada önemli olan, dezenfektan özelliği olması için etil alkol içermesi ve 80 derece olması gerekiyor.

"DERİDE DÖKÜNTÜYE DE NEDEN OLUR"

Metil alkol kullanımı da çok yoğun olduğu için burada tehlike metil alkolün zehirleyici olması. Hem zehirleyici hem de gözlerde körlüğe neden olan, vücuda nüfus ettiğinde deride döküntüye neden olan özelliği var metil alkolün. Metil alkol ile etil alkolün birbirinden ayrılması çok zor.

"METİL VE ETİL ALKOL BİRBİRİNE ÇOK BENZER"

Hem koku hem de yapı bakımından birbirine benzer ürünler. Tüketicilere özellikle bildikleri firmalardan kolonya almalarını öneriyoruz. İyi bir kolonyanın kokusu tazedir, görünüşü berraktır, tortu yoktur. Bir de bilindik firma olunca herhangi bir sıkıntı yaşamazlar" dedi.

"KÖRLÜĞE NEDEN OLUR, ÖLÜME GÖTÜREBİLİR"

Daha önce metil alkolle ilgili yaşanmış vakalar olduğunu dile getiren Uluç, "Metil alkollü ürünler piyasada çok fazla bulunuyor. Biz özellikle bilindik firmalardan kolonyalar almalarını tavsiye ediyoruz tüketicilere. Bu şekilde hem güvende olurlar, hem de sağlık açısından sıkıntı yaşamazlar. Metil alkol vücuda temas ettiğinde yavaş yavaş organlara ve karaciğere temas ederek özellikle gözlerde körlüğe kadar götürebilmekte. Aynı zamanda ölüme yol açabilecek kadar tehlike yaratabilir" diye konuştu.