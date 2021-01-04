Hepimiz kullanıyoruz! Dikkat! Ölüme götürebilir!

Dünya ile birlikte Türkiye'yi de etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede, dezenfektan özelliği taşıyan ve bu süreçte üretimi artan kolonyada üreticiler, sahte ürünlere karşı uyarıyor.
Türkiye'de kolonya tüketiminde artış yaşanırken, bunu fırsat bilenlerin merdiven altı olarak tabir edilen, insan sağlığı tehlikeye atılarak ürettiği sahte kolonyadaki metil alkol kullanımına da uzmanlar tarafından dikkat çekiliyor.
"ELDE KALAN METİL ALKOL KOLONYA ÜRETİMİNE KAYDIRILDI" İDDİASI
DHA'da yer alan habere göre Türkiye'de sahte içkide kullanılan ve içenlerin ölümüne neden olan metil alkole karşı güvenlik güçlerinin operasyonlarını aralıksız sürdürmesi nedeniyle özellikle stoklarda az bulunan metil alkolün kolonya üretimine kaydırıldığı öne sürüldü.
"LİMON SUYUNA KOLONYA KATIYORLAR"
En eski kozmetik ve kolonya firmalarından olan Pereja'nın Ar-Ge kalite sorumlusu, kimya mühendisi Fatih Uluç, özellikle son dönemde sahte kolonya üretiminde artış olduğuna dikkat çekti. Limon suyuna su katıp kolonya olarak da satıldığını söyleyen Uluç, "Özellikle son dönemde gelen bilgilerde, limon suyuna su satıp kolonya olarak satıldığı belirtildi. Burada önemli olan, dezenfektan özelliği olması için etil alkol içermesi ve 80 derece olması gerekiyor.
"DERİDE DÖKÜNTÜYE DE NEDEN OLUR"
Metil alkol kullanımı da çok yoğun olduğu için burada tehlike metil alkolün zehirleyici olması. Hem zehirleyici hem de gözlerde körlüğe neden olan, vücuda nüfus ettiğinde deride döküntüye neden olan özelliği var metil alkolün. Metil alkol ile etil alkolün birbirinden ayrılması çok zor.
"METİL VE ETİL ALKOL BİRBİRİNE ÇOK BENZER"
Hem koku hem de yapı bakımından birbirine benzer ürünler. Tüketicilere özellikle bildikleri firmalardan kolonya almalarını öneriyoruz. İyi bir kolonyanın kokusu tazedir, görünüşü berraktır, tortu yoktur. Bir de bilindik firma olunca herhangi bir sıkıntı yaşamazlar" dedi.
"KÖRLÜĞE NEDEN OLUR, ÖLÜME GÖTÜREBİLİR"
Daha önce metil alkolle ilgili yaşanmış vakalar olduğunu dile getiren Uluç, "Metil alkollü ürünler piyasada çok fazla bulunuyor. Biz özellikle bilindik firmalardan kolonyalar almalarını tavsiye ediyoruz tüketicilere. Bu şekilde hem güvende olurlar, hem de sağlık açısından sıkıntı yaşamazlar. Metil alkol vücuda temas ettiğinde yavaş yavaş organlara ve karaciğere temas ederek özellikle gözlerde körlüğe kadar götürebilmekte. Aynı zamanda ölüme yol açabilecek kadar tehlike yaratabilir" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!