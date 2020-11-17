Fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönünden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/S) rüzgarın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın cuma günü gece yarısında etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelebileceğini konusunda uyarı yapıldı.