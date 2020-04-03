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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Denizli ve Antalya'nın batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli( 40-60 Km/sa) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C

Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı