İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde geçen hafta cuma günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, ddiaya göre, sitede bulunan bir iş yerinde çalışan Senegal uyruklu Ousmane Cısse, markete gittiği sırada içerisinde bir çocuk ve bir kadının da bulunduğu otomobil yanına yaklaştı.