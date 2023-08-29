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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dikkat! Herkesin başına gelebilir! - Haberler

        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Yanında kadın ve çocuk da var

        İstanbul'da yolda yürüyen yabancı uyruklu Ousmane Cısse'nin yanına otomobiliyle yaklaşan bir sürücü, birini araması gerektiğini söyleyerek cep telefonunu istedi. Yanında kadın ve çocuk da bulunan sürücüden şüphelenmeyen Cısse, telefonunu verdi. Bir süre telefonla görüşüyormuş gibi yapan sürücü, cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 14:02 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:17
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          İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde geçen hafta cuma günü saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, ddiaya göre, sitede bulunan bir iş yerinde çalışan Senegal uyruklu Ousmane Cısse, markete gittiği sırada içerisinde bir çocuk ve bir kadının da bulunduğu otomobil yanına yaklaştı.

        • 2

          Otomobilin sürücüsü, Cısse'den telefonunu isyeyerek bir arkadaşını arayacağını söyledi. Otomobildekilerden şüphelenmeyen Cısse, yaklaşık 50 bin lira değerindeki telefonu görüşme yapması için sürücüye verdi.

        • 3

          Sürücü, telefonu aldıktan sonra birini arayarak konuşmaya başladı. Bu sırada otomobilin arka koltuğunda oturan kadın inerek otomobilin önüne geçti. Bu sırada sürücü, cep telefonu ile görüşmeye devam etti. Diğer şüphelinin araca binmesiyle sürücü gaza basarak, olay yerinden kaçtı.

        • 4

          Ousmane Cısse ise otomobilin peşinden koşarak yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        • 5

          Görüntülerde, Cısse'nin yürürken yanına beyaz renkli bir otomobilin yanaştığı, bir süre konuştukları, Cısse ile sürücünün konuştuğu sırada arka koltukta oturan kadının aşağı inerek otomobilin önüne çöktüğü, bir süre sonra ise kadının otomobile binmesinin ardından sürücünün olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor. Daha sonra Cısse'nin otomobilin peşinden koştuğu görülüyor.

        • 6

          Yaşananları anlatan Ousmane Cısse, "Cuma akşamı ben markete gidiyordum. Yanıma bir araba yanaştı. Bana telefonumda kontör olup, olmadığını sordu. Bende olduğunu söyleyerek kendisine verdim. Konuştuktan sonra araçla kaçmaya başladı. Peşinden koştum yakalayamadım" dedi.

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