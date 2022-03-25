Azmin zaferi! Dikkat eksikliği için başladı, 47 madalya kazandı

Ev hanımı Fatma Polat, epilepsi hastalığı nedeniyle yaşadığı unutkanlığı yenmek için doktorların önerisiyle satranca başladı. Polat, satrancı dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu yaşayan oğlu Mehmet'e de öğretti.
Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezine giden anne ve oğlu, bu sporda zamanla ilerleme kaydetti. Mehmet, satrançla birlikte bir yandan dikkat eksikliğini yenerken diğer yandan başarısını 8 yılda katıldığı Türkiye ve Gaziantep'teki şampiyonalarda elde ettiği 5 birincilik, 47 madalya ve 10 kupa ile taçlandırdı.
"HASTALIĞIM GERİLEDİ, NÖBETLERİM AZALDI"
Anne Fatma Polat, satranç oynamadan önce çok fazla unutkanlığının olduğunu ve epilepsi hastalığından dolayı sık sık nöbet geçirdiğini söyledi.
Doktorların tavsiyesi ve yaptığı araştırmalar sonucu evde satranç öğrenmeye başladığını anlatan Polat, "Satranç oynamaya başladıktan sonra unutkanlığım azaldı. Yemeği ocağa koyduğumda unutuyordum. Şimdilerde bakıyorum, yemeğin ocakta olduğunu unutmuyorum. Satranç ile uğraştıktan sonra beynin daha iyi çalıştığını, unutkanlığımın giderek azaldığını fark ettim."
Dikkat eksikliği sorunu olan oğluna da satrancı öğrettiğini ifade eden Polat, "Satranç, bana da oğluma da çok iyi geldi. Şu an çocuğumun en ufak bir şey bile gözünden kaçmıyor. Satranç oynarken birkaç hamle sonrasını düşünebiliyor. Keskin bir bakışı var. Satrancın derslerine de olumlu yansıması da oldu. Matematiği çok seviyor. Okulda denemelerde derece yapıyor" diye konuştu.
"HEDEFİM AVRUPA'DA TURNUVAYA GİTMEK"
Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi birinci sınıf öğrencisi Mehmet Polat ise yaklaşık 8 yıldır satranç oynadığını söyledi.
Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezine kayıt olduğunu, satranç oynayınca huzur bulduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu: "Bende satranç oynamak hobi etkisi oluşturdu. Küçüklüğümden beri hiperaktif biriydim. Yerimde duramazdım. Dikkat bozukluğum vardı. Satranç ile tanıştıktan sonra dikkat bozukluğunu yendim. Fen lisesini kazanmamda satrancın katkısını gördüm. Satranç ayrıca matematik ve strateji geliştiriyor. Bundan dolayı etkisi büyük. Hedefim Avrupa'da turnuvaya gitmek."
"MEHMET SÜREKLİ BAŞARILARA KOŞUYOR"
Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezi sorumlusu Veysel Çankaya ise 12 yıldır satranç merkezinde eğitmenlik yaptığını, Mehmet'in 7 yaşında annesi ile birlikte merkeze geldiğini ve annesinin oğlunda dikkat eksikliğinin olduğunu söylediğini belirtti.
Anne ve oğluna yardımcı olmaya çalıştıklarını, Mehmet'in yavaş yavaş satrancı öğrendikten sonra organizasyonlarda başarılar elde ettiğini ifade eden Çankaya, "Kendi yaş gruplarında Gaziantep il birinciliği elde etti. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Mehmet Polat'ın şu anda kupa ve madalyalarını saymakla bitiremeyiz. Sürekli başarılara koşuyor. İnşallah hedefimiz uluslararası yarışmalara katılmak" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!