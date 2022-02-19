Dikkat! Eğer idrar renginiz böyleyse...

Doktora gitmeden kendi vücudumuzdaki değişiklikleri fark etmenin mümkün olduğunu belirten Üroloji ve Androloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, "Bunun için çok iyi bir gözlemci olup bedenimizdeki değişiklikleri çok önceden ayırt edebiliriz. En çok dikkat çekecek konulardan birisi de idrar rengindeki değişikliklerdir. Normalde idrarın büyük bir bölümü sudan oluşur. Bu nedenle normal idrar rengi şeffaf ve durudur. Yeme içme durumu, kullanılan ilaçlar ve ortam ısısı gibi faktörlere bağlı olarak idrar renginde geçici değişiklikler görülebilir" dedi.