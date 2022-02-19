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Dikkat! Eğer idrar renginiz böyleyse...

İdrar rengine dikkat! Vücudunuz alarm veriyor olabilir

Üroloji ve Androloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, idrarda farklı renklerin, farklı hastalıkların erken ya da geç dönem belirtisi olabileceğini söyleyerek, hangi idrar renginin normal, hangisinin hastalık belirtisi olabileceğini anlattı

19.02.2022 - 10:48 | Güncelleme: SAĞLIK
HABERTURK.COM

  • Vücutta bulunan atıkların dışarı atılmasında önemli rol oynayan idrarın rengi, önemli sağlık sorunları hakkında ipucu veriyor olabilir.

  • Doktora gitmeden kendi vücudumuzdaki değişiklikleri fark etmenin mümkün olduğunu belirten Üroloji ve Androloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Karataş, "Bunun için çok iyi bir gözlemci olup bedenimizdeki değişiklikleri çok önceden ayırt edebiliriz. En çok dikkat çekecek konulardan birisi de idrar rengindeki değişikliklerdir. Normalde idrarın büyük bir bölümü sudan oluşur. Bu nedenle normal idrar rengi şeffaf ve durudur. Yeme içme durumu, kullanılan ilaçlar ve ortam ısısı gibi faktörlere bağlı olarak idrar renginde geçici değişiklikler görülebilir" dedi. 

  • Prof. Dr. Karataş, hangi idrar renginin normal, hangisinin hastalık belirtisi olabileceğini şöyle açıkladı: 

    Şeffaf idrar: Normal idrar rengidir. Ancak çok aşırı sıvı tüketenlerde ya da bazı böbrek hastalıklarında idrar renginde hiç bir değişiklik olmaksızın idrar sürekli şeffaf gelebilir. Şeker hastalığı ya da diyabetes insipidus (yalancı diyabet) gibi hastalıkların belirtisi olabilir.

  • Amber ya da bal rengi idrar: Genellikle az su tüketimiyle ilişkilidir. Çoğu zaman bir hastalığa işaret etmez. Aşırı terleme ve su kayıplarında da geçici olarak görülebilir.

    Turuncu renkli idrar: Karaciğer ve safra kesesi hastalıkları başta olmak üzere çeşitli ilaç kullanımları ve vitamin alımlarına bağlı olabilir. Bazen de havuç, pancar gibi doğal gıdaların tüketilmesi sonrasında normalde de görülebilir.

  • Kahverengi idrar: Aşırı susuz kalma sonrası olabileceği gibi sarılık ve Gilbert Sendromu gibi karaciğer hastalıklarının bir belirtisi olabilir.

    Pembe renkli idrar: Gıda tüketimiyle ilişkilidir. Özellikle yaban mersini ve pancar tüketiminden sonra görülür. Geçici bir durumdur.

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