Dikkat! Domuz gribi de yaygın

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Geçen kış uygulanan kısıtlama ve tedbirlerin bu kış kaldırılmasıyla birlikte mevsimsel virüslerde de artış yaşanıyor. Şu anda koronavirüs ile birlikte başka virüslerin de çok sık görüldüğüne dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Koronavirüsün yanı sıra, halk arasında domuz gribi diye bildiğimiz Influenza A virüsü de şu anda çok yaygın" dedi.

DOMUZ GRİBİ DE YAYGIN

Geçen kış uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber kış aylarında görülen bulaşıcı hastalıklarda da artış meydana geldi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Korona tüm hızıyla devam ederken farklı virüsleri de yaygın bir şekilde görüyoruz. Halk arasında domuz gribi olarak da bilinen Influenza A da çok yaygın. Şu anda bu iki virüs ön planda" dedi.

KAN SULANDIRICILARDAN UZAK DURUN

Bu tür virüslerin bir nevi akraba gibi olduklarını ifade eden Dr. Seçkin "Koronavirüs, Influenza, RSV, Rhinovirüs, Adenovirüs hepsi aynı grupta ve bulgular aynı. Ateş, öksürük, baş-kas-boğaz ağrısı, nezle ve özellikle çocuklarda kusma ve ishal" şeklinde konuştu.

Hekimin bile hastayı muayene ederek ayırt etmesinin mümkün olmadığını belirten D. Şirin Seçkin "Gribal bir durumda mutlaka test yaptırmak gerekiyor" dedi. Dr. Seçkin "Hem korona hem de Influenzayı aynı anda geçiren çocuklar da olabiliyor. Böyle bir durumda semptomlar hafif olsa bile antivirütik ilaç verilmesini öneriyoruz" şeklinde konuştu. Dr. Şirin Seçkin "Bu tür enfeksiyonlarda, özellikle Influenzada kan sulandırıcı kullanımı doğru değil" uyarısında bulundu.

İKİ YAŞIN ALTINDA DAHA RİSKLİ

Influenza virüslerinin A, B, C şeklinde üç tipi olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Virüsler antijenlere göre gruplanıyor. Influenza A virüsü bizim domuz gribi diye bildiğimiz virüs. B ise daha çok mevsimsel grip yapıyor ve daha hafif seyrediyor" dedi.

Influenza'nın iki yaşın altında daha riskli olabildiğine dikkat çeken Dr. Seçkin "Çocuğun yaşı küçükse ve grip geçiriyorsa virüs ilacını vermek gerekiyor. Daha büyük yaşlarda ise kronik hastalığı olanlar daha risk altında" şeklinde konuştu. Dr. Şirin Seçkin hamilelerin de riskli grupta olduğunu belirterek mutlaka grip aşısı olmaları gerektiğini ifade etti.