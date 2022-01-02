Dikkat! Domuz gribi de yaygın

Geçen kış uygulanan kısıtlama ve tedbirlerin bu kış kaldırılmasıyla birlikte mevsimsel virüslerde de artış yaşanıyor. Şu anda koronavirüs ile birlikte başka virüslerin de çok sık görüldüğüne dikkat çeken Dr. Şirin Seçkin "Koronavirüsün yanı sıra, halk arasında domuz gribi diye bildiğimiz Influenza A virüsü de şu anda çok yaygın" dedi.
DOMUZ GRİBİ DE YAYGIN
Geçen kış uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber kış aylarında görülen bulaşıcı hastalıklarda da artış meydana geldi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Korona tüm hızıyla devam ederken farklı virüsleri de yaygın bir şekilde görüyoruz. Halk arasında domuz gribi olarak da bilinen Influenza A da çok yaygın. Şu anda bu iki virüs ön planda" dedi.
KAN SULANDIRICILARDAN UZAK DURUN
Bu tür virüslerin bir nevi akraba gibi olduklarını ifade eden Dr. Seçkin "Koronavirüs, Influenza, RSV, Rhinovirüs, Adenovirüs hepsi aynı grupta ve bulgular aynı. Ateş, öksürük, baş-kas-boğaz ağrısı, nezle ve özellikle çocuklarda kusma ve ishal" şeklinde konuştu.
Hekimin bile hastayı muayene ederek ayırt etmesinin mümkün olmadığını belirten D. Şirin Seçkin "Gribal bir durumda mutlaka test yaptırmak gerekiyor" dedi. Dr. Seçkin "Hem korona hem de Influenzayı aynı anda geçiren çocuklar da olabiliyor. Böyle bir durumda semptomlar hafif olsa bile antivirütik ilaç verilmesini öneriyoruz" şeklinde konuştu. Dr. Şirin Seçkin "Bu tür enfeksiyonlarda, özellikle Influenzada kan sulandırıcı kullanımı doğru değil" uyarısında bulundu.
İKİ YAŞIN ALTINDA DAHA RİSKLİ
Influenza virüslerinin A, B, C şeklinde üç tipi olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Virüsler antijenlere göre gruplanıyor. Influenza A virüsü bizim domuz gribi diye bildiğimiz virüs. B ise daha çok mevsimsel grip yapıyor ve daha hafif seyrediyor" dedi.
Influenza'nın iki yaşın altında daha riskli olabildiğine dikkat çeken Dr. Seçkin "Çocuğun yaşı küçükse ve grip geçiriyorsa virüs ilacını vermek gerekiyor. Daha büyük yaşlarda ise kronik hastalığı olanlar daha risk altında" şeklinde konuştu. Dr. Şirin Seçkin hamilelerin de riskli grupta olduğunu belirterek mutlaka grip aşısı olmaları gerektiğini ifade etti.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!