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Her ilişkide biraz kıskançlık vardır ancak; aşırı kıskançlık, her iki tarafın hayatını önemli derecede etkiler. İlişkinizde sıklıkla kıskançlık ile alakalı sorunlar yaşıyor ve partnerinizin bu konuda çok üstünüze geldiğini düşünüyorsanız, yanılmıyor olabilirsiniz!

Aşırı kıskançlığa sebep olan Othello Sendromu, tedavi edilmediği sürece her iki tarafın güvenliğini ve sağlığını tehdit eder. İleri boyutlara ulaşabilecek bu sendrom için bir uzmana başvurmak şarttır. İşte, Othello Sendromu'na dair bilmeniz gereken detaylar...