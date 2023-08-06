2023 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 16 Temmuz Pazar günü sayısal ve sözel olarak iki oturum şeklinde uygulandı. İki yıllık ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Adaylar DGS sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabilecek. İşte 2023 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
- 1
DGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. DGS'ye katılım sağlayan lisans adayları, sınav sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "2023 DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonucu sorgulama ekranı...
- 2
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.
Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
- 3
DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;
-
- 4
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.