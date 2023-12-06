"GOOGLE YETKİLİLERİ İLE DİJİTAL TELİF MESELESİNİ KONUŞTUK"

Dijital platformlar için Avrupa'daki bazı ülkelerde yasal düzenlemeler yapıldığını; Türkiye'de de bu alanda önemli bir eksiklik bulunduğu anlatan Yayman, bu eksikliği gidermek için "Dijital Telif Yasası"nın ele alınması gerektiğini vurguladı. İnternet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan Amerikan şirketi Google'ın, bazı ülkelerdeki yasal düzenlemeler kapsamında hareket ettiğini dile getiren Yayman, şöyle devam etti:

"Google yetkilileri Türkiye'ye geldiğinde dijital telif meselesini görüştük, sorduk. Komisyon toplantısında da daha sonraki görüşmelerimizde de Avrupa Birliği normlarının Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söyledik. Fransa'da, Almanya'da farklı bir dijital telif yasası, Türkiye'de farklı bir dijital telif yasası olamazdı. Biz bunu çifte standart olarak belirttik. Bizim tezimiz şudur; Google, Paris'te hangi telif yasasına tabiyse, Berlin'de, Londra'da, Amerika'da hangi dijital telif yasasına uyuyorsa, Türkiye'de de bu yasanın geçerli olması gerektiğini belirttik ve belirtmeye devam ediyoruz.

Türkiye'de dijital telif konusunun baştan ele alınması, yeni bir sözleşme yapılması gerekiyor. İçerik üreticileriyle bunu yaygınlaştıran ve kullanan mecralar arasında yeni bir sözleşme, yeni bir anlaşma, yeni bir 'anayasa' yapılması lazım. Bir taraftan büyük bir emek vererek, zaman ayırarak üretilen bir içerik var. Bu bir haber olabilir, sanat eseri, kültür eseri olabilir; yemekle veya sanatla ilgili bir şey olabilir. Herhangi bir konuda bir emek, bir içerik varsa o içeriğin izin alınmadan kullanılması ve bunun yaygınlaştırılması doğal olarak o içerik üreticisinin yani emekçinin emeğinin göz ardı edilmesi anlamına geliyor. Bunu kabul etmek mümkün değil. Eğer medeniyet, insanlık tarihi bu noktaya geldiyse bu gerçekten üreten insanların hak ettiği değeri almasıyla mümkün olmuştur."